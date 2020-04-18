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18 апреля • обновлено в 11:05
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В ЕС не хватает украинских заробитчан: готовы забирать чартерами и ждут на полях

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В странах Европейского Союза несмотря на пандемию и карантин уже сейчас заявляют о нехватке рабочей силы. За последние несколько недель ЕС покинули миллионы заробитчан из Украины и других стран. Теперь же работодатели готовы организовывать чартеры для того, чтобы вернуть рабочую силу назад.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Германии уже открыты рынки для сезонных рабочих пока еще из стран ЕС, прежде всего Румынии и Болгарии. В Британии же пошли еще дальше, местные компании организовывают чартерные рейсы. Первый самолет недавно приземлился в лондонском аэропорту Станстед с 150 рабочими.

В ЕС не хватает украинских заробитчан: готовы забирать чартерами и ждут на полях

Британский профсоюз фермеров (NFU) заявляет, что стране срочно нужно до 70 тысяч сезонных рабочих. Правительство Великобритании и благотворительные организации пытаются привлечь к временной работе на фермах студентов и тех, кто работал в закрывшихся теперь барах, кафе и ресторанах. Аналогичный рост интереса наблюдается и на украинских сайтах поиска работы.

К примеру, на одном из сайтов есть десятки вакансий в Нидерландах, Германии, Польши, Эстонии, Финляндии. Объявления датированы текущими числами. Среди популярных направлений – сбор спаржи, клубники, помидоров, работа в поле. То есть сфера сельского хозяйства не остановилась, а фермеры в Европе заинтересованы в новых людях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после массового возвращения украинских заробитчан домой из-за коронавируса польские предприятия столкнулись с нехваткой рабочих.

С середины марта 2020 года в Украину через восточную границу Польши вернулись 89 тысяч человек. Это работники и студенты, которые были вынуждены уехать из ЕС из-за карантина.

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Место
Украина
Теги
работа в Германии заробитчане
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Когда то украинцы были инженерами, производили самолеты. А теперь сборщики клубники...
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1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кактусов Иван, и спаржи...
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Господи, уже Эстония с Латвией для хрюканов "богатым западом" стали. Пипец
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
рашафашисты мрази, Ти тупенький ) Работать надо в своей стране ) И налоги платить . Пенсионерам с каких доходов пенсии выплачивать ?
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Кристина Cтефанова, идиотка, в Украине вседа было много людей из сел, которые умеют работать на полях. Украина, в том числе, и аграрная страна. А если за эту работу платят нормальные деньги, то почему человек не может поехать? В Украине можно заработать на полях такие же деньги за сезон сидя дома. Уже это все просчитывали. А в тех странах, где не хватает таких работников, просто ленивые люди, в отличии от украинцев, которые не боятся тяжелого труда. И "богатый запад" тут ни при чем.
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Экономика Личные финансы

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