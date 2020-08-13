В Беларуси бизнесмены запустили флешмоб: милиционерам заплатят за увольнение

В Беларуси предприниматели из IT-сферы предложили материальную помощь сотрудникам милиции и спецслужб, если они решат уволиться, чтобы не участвовать в жестких разгонах протестов. Также они обещают помочь найти новую работу. А силовики анонимно назвали сумму, за которую готовы уйти со службы.

Обещают деньги и обучение новой профессии

Бизнесмены хотят помочь тем правоохранителям, которые вынуждены подчиняться приказам из-за проблем с финансами и страха остаться без работы.

Одним из первых обращение записал сооснователь и глава белорусского стартапа по автоматизации документооборота PandaDoc Микита Микадо.

"Обращаюсь к силовикам, военным Республики Беларусь. Друзья, сейчас очень сложно перейти на сторону добра. Однако, если причиной тому является то, что есть какие-то финансовые сложности, обращайтесь, я буду рад помочь", – сказал Микадо в видеообращении в Facebook 12 августа.

Также Микадо попросил других успешных айтишников-миллионеров сделать то же самое. "Возможно получиться сделать так, что большое число людей перестанут избивать женщин, детей и вести войну против собственного народа", – сказал Микадо.

Предприниматель Микита Микадо предложил материальную поддержку уволившимся силовика Facebook / Микита Микадо

Также видео записал коллега Микадо, предприниматель Сергей Барысюк. Он сказал, что не поверил бы, если бы еще две недели назад ему сказали, что он сделает подобное заявление.

"Я хочу обратиться к силовикам Республики Беларусь. За последнее время я видел много насилия на улицах. Я прекрасно понимаю, что вы не можете не исполнить приказ. Но при этом не понимаю той жестокости, которую я вижу. И если есть игра, в которую нужно играть по этим правилам, то есть два выбора: играть в нее, либо не играть. Не играть – значит уволиться с того места, где вы сейчас работаете. Я понимаю, что у кого-то есть семьи, у кого-то это была мечта, у кого-то есть финансовые обязательства, которые нужно выполнять. Кто-то хотел поклеить новые обои дома, починить машину, насобирать детям на компьютер. Сложно выбирать между вашими планами и, наверно, вашей совестью. Если это основная проблема, то она решаема. Я вижу, что беларусы готовы помогать друг другу. И в том числе я готов помогать вам, если вы хотите сделать выбор, но при этом вы стоите перед финансовыми обязательствами. Я готов персонально поддержать как минимум десять семей в этот переходный период, если вы решите покинуть ваши места работы, пока вы будете искать новое", – сказал Барысюк.

Бизнесмен также сказал, что уверен – беларусы помогут найти милиционерам новую работу, а сослуживцы не осудят уволившихся и будут их уважать.

Их поддержал беларусский айтишник Макс Усачев. Он предложил помощь в обучении языкам программирования до уровня, достаточного, чтобы начать зарабатывать $500 в месяц и больше.

"Я верю, что среди органов правопорядка есть действительно достойные и честные люди, готовые служить своему народу. Кто-то из них боится, боится ослушаться приказа или уйти и не прокормить свою семью. Давайте поможем таким людям. От себя гарантирую помощь в обучении базовых принципов программирования и программированию на Python от нуля до уровня, когда вы сможете зарабатывать реальные $500 и больше", – написал Усачев.

Айтишник предложил обучать беларусских милиционеров программированию Facebook / Макс Усачев

Сколько нужно милиционерам

Беларусский телеканал Белсат в Telegram со ссылкой на источники в милиции сообщил, что некоторые силовики действительно готовы увольнятся, если их "подстрахуют" материально.

"У нас есть такой инсайд от милиции: "Очень устали. Если люди продолжат выходить, не выдержим. Инициируйте создание фонда и обещайте каждому, кто уволится его годовой оклад – примерно 12000 рублей (около 134 тыс. гривен или $4900) единовременно и все, милиция сдаст, около 1000 человек уволятся", – сказано в сообщении.

Милиционеры назвали сумму, сколько нужно помощи, чтобы они уволились Telegram / Белсат

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