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27 марта • обновлено в 10:49
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В банках России началась паника из-за заявления Путина и коронавируса

5.1т
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Российские банки пожаловались на панику среди вкладчиков. Люди массово обращаются в учреждения с требованием разорвать договора и вернуть им деньги.

Причина этого – в недавнем обращении президента РФ Владимира Путина, который объявил о введении нового налога на вклады (в размере 13% от суммы начисляемых процентов). Об этом говорится в письме Ассоциации банков России к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, передает РБК.

В России забирают деньги из банков

В России забирают деньги из банков

"Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Поведение клиентов вызвано заявлением президента Владимира Путина о необходимости взимать налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 млн руб.", – сказано в публикации.

Банкиры опасаются, что "набег" на банки лишь только начинается и пик по-настоящему массового оттока вкладов впереди.

Также банки потребовали выделить им денег на случай вероятного оттока, который связан с невозвратом кредитов из-за эпидемии коронавируса в РФ. В частности, они отметили, что беззалоговые кредитные линии для банков сейчас действуют лишь для 11 системно значимых (уровня "Сбербанка", ВТБ и "Альфа-Банка"), тогда как в России сейчас работают 436 кредитных организаций, в том числе 396 банков. Все они находятся под угрозой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

  • После обращения президента России Владимира Путина к россиянам по поводу эпидемии коронавируса в РФ курс рубля в среду, 25 марта, рухнул ниже 79 руб./$.

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Автор
Андрей Довгань
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, так в банках паника или у вкладчиков??? Вы уж разберитесь, а то нам не до сукккккккк......))))
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Sam Vik
Sam Vik
Бачурин Андрей, тебе, убогому невдомек, что паника вкладчиков - это кирдык банку?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Паника в России ,а свербит у кастреголовых..парадокс однако)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Да,да,я только что 100 мильонов снял)))
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Экономика Личные финансы

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