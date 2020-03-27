В банках России началась паника из-за заявления Путина и коронавируса

Российские банки пожаловались на панику среди вкладчиков. Люди массово обращаются в учреждения с требованием разорвать договора и вернуть им деньги.
Причина этого – в недавнем обращении президента РФ Владимира Путина, который объявил о введении нового налога на вклады (в размере 13% от суммы начисляемых процентов). Об этом говорится в письме Ассоциации банков России к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, передает РБК.
В России забирают деньги из банков
"Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Поведение клиентов вызвано заявлением президента Владимира Путина о необходимости взимать налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 млн руб.", – сказано в публикации.
Банкиры опасаются, что "набег" на банки лишь только начинается и пик по-настоящему массового оттока вкладов впереди.
Также банки потребовали выделить им денег на случай вероятного оттока, который связан с невозвратом кредитов из-за эпидемии коронавируса в РФ. В частности, они отметили, что беззалоговые кредитные линии для банков сейчас действуют лишь для 11 системно значимых (уровня "Сбербанка", ВТБ и "Альфа-Банка"), тогда как в России сейчас работают 436 кредитных организаций, в том числе 396 банков. Все они находятся под угрозой.
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