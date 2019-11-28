В 6 раз меньше, чем у предшественника: глава "Укравтодора" рассказал о своей зарплате

Зарплата нового главы Укравтодора Александра Кубракова составляет 24 тыс. грн в месяц.

Об этом он сообщил в ходе интервью, передает "Лига.Бизнес", а также рассказал о заработках своего предшественника Славомира Новака. "Оклад – 24 000 грн. Я не хочу это все комментировать. Понимаю, что сейчас такие возможности у государства", – сказал Кубраков.

Комментируя зарплату своего предшественника Славомира Новака, которая составляла около 150 000 грн в месяц, глава "Укравтодора" отметил: "Ему как-то там премиями очень сильно добавляли и получалась другая зарплата. Я еще не уточнял, какой у него был оклад, премии, но думаю, что больше". Получается, что зарплата нового руководителя "Укравтодора" меньше в 6 раз, чем у предшественника.

Отвечая на вопрос, как он согласился на такую зарплату, Кубраков сказал, что у него есть бизнес, "который приносит пассивный доход". "В этом году получаю достаточно немалые дивиденды, вы их увидите в декларации. Я осознанно три года шел к этому. Могу себе сейчас позволить работать как минимум пару лет в таком режиме и нормально существовать", – сказал руководитель "Укравтодора" в интервью.

Зарплата Кубракова

Как сообщал OBOZREVATEL, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

В Украине новые министры получили свою первую зарплату – в основном их доходы оказались ниже по сравнению с жалованьем предшественников. Меньше всех за сентябрь получил министр экономики Тимофей Милованов – 15,1 тысячи гривен. При этом его предшественник Степан Кубив в июле заработал 43,3 тысячи гривен.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал