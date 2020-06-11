Узник Кремля не может получить пенсию в Украине: отправляют в ОРДЛО

Украинский пенсионер Алексей Сизонович, который был в плену боевиков "ЛДНР", не может получить пенсию от государства, потому что чиновники отправляют его по документы в ОРДЛО.

Об этом заявил украинский режиссер Олег Сенцов на своей странице в Facebook в четверг, 11 июня. Он рассказал историю пенсионера.

Политзаключенный Алексей Сизонович Facebook Олега Сенцова

"Кто не знает, знакомьтесь: Сизонович Алексей Иванович, 64 года, патриот Украины, житель Луганщины, после начала войны проводил подрывную работу в тылу врага. Был задержан оккупантами, его пытали, вывезли в Россию, где приговорили к 12 годам заключения. Освобожден в рамках обмена пленными 7 сентября прошлого года. За свою деятельность награжден знаком отличия "За службу государству", – написал Сенцов.

По его словам, все последние месяцы после освобождения Сизонович не может получить пенсию.

"Его футболят между Минсоцполитики и пенсионным фондом, требуя подтверждающие документы из оккупированной территории. Конечно, поехать он туда не в состоянии, потому что сразу окажется в подвале боевиков. Замкнутый круг и худшее, что он в нем не один такой", – пояснил режиссер .

Напомним, согласно украинскому законодательству, право получать пенсии есть у тех людей, которые зарегистрированы на свободной территории Украины. Там же проводятся выплаты. Пенсионеры, которые живут в ОРДЛО, ездят за деньгами через линию разграничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина с 10 июня была готова открыть пункты пропуска и впускать людей с ОРДЛО по пенсии. Однако "власть" "Л/ДНР" отказалась открывать КПВВ со своей стороны.

В Украине на время карантина Пенсионный фонд рекомендовал оформлять пенсии с помощью онлайн-портала. При этом жители"ЛДНР", которые ранее пересекали пропускные пункты для получения пенсий, теперь могут это делать только при наличии прописки на подконтрольной территории.

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