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2 октября • обновлено в 21:24
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Уже 5 квартир и 14 участков: мать Ляшко обзавелась новой недвижимостью

1.4т Читать материал на украинском

Мать лидера Радикальной партии Олега Ляшко обзавелась квартирой на Осокорках в Киеве и земельным участком в Черниговской области.

Об этом сообщил в Facebook журналист Василий Крутчак, показав подтверждающие данные из государственного реестра (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его информации, сразу после президентской кампании Любовь Павловна (мама-пенсионерка Ляшко) приобрела 1 гектар земли в городе Носовка Черниговской области.

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Мать Ляшко купила 5 квартиру и 14 участок

Мать Ляшко купила 5 квартиру и 14 участок

Facebook Олега Ляшко

После парламентской кампании она купила квартиру в Киеве (ул. Чавдар, д. 7)

Уже 5 квартир и 14 участков: мать Ляшко обзавелась новой недвижимостью

Страна

Уже 5 квартир и 14 участков: мать Ляшко обзавелась новой недвижимостью

Страна

Как уточняет "Страна", цена сотки земли в Носовке составляет от $200 до $450. Свежее объявление свидетельствует о том, что купить 23 сотки под строительство стоит 250 000 гривень или около $10 000.

Уже 5 квартир и 14 участков: мать Ляшко обзавелась новой недвижимостью

Страна

Квартира же в Киеве, которой обзавелась Любовь Павловна, расположена в 25-этажном новострое. За квадратный метр там просят 27 189 гривень или около $1100.

Уже 5 квартир и 14 участков: мать Ляшко обзавелась новой недвижимостью

Страна

Примечательно, что это не первая покупка недвижимости для матери Ляшко – она также владеет по меньшей мере 13 земельными участками и 4 квартирами (среди них элитное жилье на Печерске в Киеве).

Мать Ляшко купила 5 квартиру и 14 участок

Мать Ляшко купила 5 квартиру и 14 участок

Facebook Олега Ляшко

Мать Ляшко купила 5 квартиру и 14 участок

Мать Ляшко купила 5 квартиру и 14 участок

Facebook Олега Ляшко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин купил квартиру за 3 млн грн.

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Персона
Олег Ляшко
Место
Украина
Тег
Радикальная партия
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руденко евгений
руденко евгений
а какой актёр пропал. Станиславский бы обязательно воскликнул: "Верю!"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну пора все конфисковать))))
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руденко евгений
руденко евгений
работает хорошо, имеет много - надо сыну помогать...
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