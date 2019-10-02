Уже 5 квартир и 14 участков: мать Ляшко обзавелась новой недвижимостью

Мать лидера Радикальной партии Олега Ляшко обзавелась квартирой на Осокорках в Киеве и земельным участком в Черниговской области.

Об этом сообщил в Facebook журналист Василий Крутчак, показав подтверждающие данные из государственного реестра (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его информации, сразу после президентской кампании Любовь Павловна (мама-пенсионерка Ляшко) приобрела 1 гектар земли в городе Носовка Черниговской области.

Мать Ляшко купила 5 квартиру и 14 участок Facebook Олега Ляшко

После парламентской кампании она купила квартиру в Киеве (ул. Чавдар, д. 7)

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Как уточняет "Страна", цена сотки земли в Носовке составляет от $200 до $450. Свежее объявление свидетельствует о том, что купить 23 сотки под строительство стоит 250 000 гривень или около $10 000.

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Квартира же в Киеве, которой обзавелась Любовь Павловна, расположена в 25-этажном новострое. За квадратный метр там просят 27 189 гривень или около $1100.

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Примечательно, что это не первая покупка недвижимости для матери Ляшко – она также владеет по меньшей мере 13 земельными участками и 4 квартирами (среди них элитное жилье на Печерске в Киеве).

Мать Ляшко купила 5 квартиру и 14 участок Facebook Олега Ляшко

Мать Ляшко купила 5 квартиру и 14 участок Facebook Олега Ляшко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин купил квартиру за 3 млн грн.

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