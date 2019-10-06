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6 октября • обновлено в 13:40
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Увольнение за больничные и в отпуске и отмена выплат: нюансы нового закона

7.1т Читать материал на украинском

В Украине разрабатывают новые нормы Кодекса законов о труде. Среди прочего парламентарии рассматривают возможность увольнять беременных и тех, кто находится на больничном.

Об этом сообщает издание Сегодня. Так, главных новшеств от депутатов может быть несколько: первое — дать работодателю возможность уволить работника, если он находится в отпуске, на больничном (этим нередко злоупотребляют чиновники, обвиняемые в коррупции), а также уволить беременных и находящихся в декрете.

Сейчас это все возможно лишь при ликвидации предприятия. При этом увольняемым не обязаны выплачивать никаких выходных пособий. Второе — сократить оплачиваемый отпуск (сейчас он равен минимум 24 календарных дня), отменить дополнительные отпуска льготникам, в том числе многодетным матерям, участникам боевых действий и чернобыльцам. Заметим: ранее предлагали увеличить оплачиваемый отпуск до 28 календарных дней.

Увольнение за больничные и в отпуске и отмена выплат: нюансы нового закона

Новости
Длинный рабочий день и 6 новых выходных: новые правки в КЗоТ

Третье — ввести так называемый "экспресс-больничный", когда работник может болеть 1-3 дня без предоставления оправдательных документов, но эти дни ему не оплатят. Заметим: сейчас это называется отпуск за свой счет.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы уже в обозримом будущем будут работать по новым правилам.

Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли еще несколько лет назад. Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к документу.

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Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
Трудовой кодекс работа безработица
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Распопін Дмитро
Распопін Дмитро
фанаты Зе кречите ууурррааа!!! наконеч-то вас будут увольнять и без повода. Трижды ура Зеленскому!!! Даешь еще закон о том что надо платить чтобы ходить на работу))))
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Троненко Лілія
Троненко Лілія
Обалдеть.Іншими словами ,,вмирай, але роби".Це вже взагалі із ряда вон....Краще б зробили так, щоб пенсіонери йшли на пенсію і не було потреби працювать, а тим самим звільнялись би місця для молоді.Бо батьки стараються, тягнуться, навчають дітей, а працювати нема де, тому що немає вільних місць.Куди ми котимось......
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы станут ещё более свободными!!! Нам, в Мордоре, такое даже не снилось)))))))))))))))
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