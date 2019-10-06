Увольнение за больничные и в отпуске и отмена выплат: нюансы нового закона

В Украине разрабатывают новые нормы Кодекса законов о труде. Среди прочего парламентарии рассматривают возможность увольнять беременных и тех, кто находится на больничном.

Об этом сообщает издание Сегодня. Так, главных новшеств от депутатов может быть несколько: первое — дать работодателю возможность уволить работника, если он находится в отпуске, на больничном (этим нередко злоупотребляют чиновники, обвиняемые в коррупции), а также уволить беременных и находящихся в декрете.

Сейчас это все возможно лишь при ликвидации предприятия. При этом увольняемым не обязаны выплачивать никаких выходных пособий. Второе — сократить оплачиваемый отпуск (сейчас он равен минимум 24 календарных дня), отменить дополнительные отпуска льготникам, в том числе многодетным матерям, участникам боевых действий и чернобыльцам. Заметим: ранее предлагали увеличить оплачиваемый отпуск до 28 календарных дней.

Третье — ввести так называемый "экспресс-больничный", когда работник может болеть 1-3 дня без предоставления оправдательных документов, но эти дни ему не оплатят. Заметим: сейчас это называется отпуск за свой счет.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы уже в обозримом будущем будут работать по новым правилам.

Проект Кодекса законов о труде (КЗоТ) в первом чтении приняли еще несколько лет назад. Европейская бизнес-ассоциация разработала правки к документу.

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