Уровень бедности из-за коронавируса взлетит: чего ждать украинцам

Из-за пандемии коронавируса в ближайшие два года количество людей, которые находятся за чертою бедности, возрастет на 150 млн человек. Такие цифры приводят в обзоре Всемирного банка. По его методологии состояние "крайней бедности" наступает, когда человек живет менее чем на 1,9 доллара в день. Уже в этом году таких людей будет более 9% от всех живущих на земле.

OBOZREVATEL разобрался, как такая тенденция коснется Украины и сколько человек окажутся за чертою бедности.

Стоит ли бояться прогнозов Всемирного банка?

Эксперты сразу успокаивают: бояться прогнозов Всемирного банка украинцам не стоит. Он говорит о мире в целом, в том числе о тех странах, которые имеют очень ограниченные возможности финансовой деятельности. К примеру, получают 50% или больше своего дохода от туризма. Для таких стран локдауны – это очень неблагоприятный фактор, который приведет к катастрофическому падению ВВП и росту уровня бедности.

"В Украине при всех структурных проблемах экономики такой зависимости нет, – разъясняет научный консультант Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир Сиденко. – У нас ведущая сфера – это агросектор, и его очень мало задевает "коронакризис". Эта сфера больше страдает от климатических проблем, которые мы имеем и которые также приведут к падению ВВП и падению экспорта. Хотя, это будет частично компенсировано за счет роста цен на мировом рынке. Сфера строительства у нас практически не упала. Это стабилизирует нашу экономику. Потому нет оснований говорить, что оценки Всемирного банка распространяются на Украину".

Какая ситуация с бедностью в Украине?

По данным Министерства социальной политики, в 2019-м году в Украине за чертой бедности проживали 38,5% населения. Но бедность в нашем Министерстве определяют немного иначе, чем во Всемирном банке. У нас уровень бедности вымеривается отношением к прожиточному минимуму: установленному и фактическому. Сейчас наш прожиточный минимум – 3974 грн. А с учетом обязательных платежей 4557 грн. Если соотносить с такими цифрами, то по итогам этого года уровень бедности может вырасти до 45%.

"Это не катастрофический рост. Тем более, в 2016-м у нас было 43,2%. Фактически мы вернулись на несколько лет назад. Но это не приведет к массовому обеднению", – утверждает Владимир Сиденко.

У Государственной службы статистики немного другие данные. По их подсчетам, за чертой бедности в 2019-м проживали 23,1% украинцев, примерно 400 тыс. Если же считать по методике Всемирного банка, с расчета 1,9 доллара в день на человека, то крайне бедных, как в некоторых странах Африки и Азии, у нас практически нет – их всего 0,01% от населения страны.

По уровню дохода рассчитывают так называемую монетарную бедность. Но кроме того, уровень бедности также определяется за доступом к определенным благам. В этих показателях ситуация немного хуже. В Украине общий показатель бедности за доступом к благам – 0,1%. Но для сравнения, в Уганде это 57%, а в Танзании – 58%.

"Для нас крайняя бедность – не проблема. – утверждает доцент Киевской школы экономики Ольга Купец, – Но дело в том, что сами украинцы часто считают себя беднее, чем есть на самом деле. В 2020-м году Госстат опубликовал данные опроса среди населения, который показал, что 65% украинцев считают себя бедными. Это субъективная бедность. Например, когда у людей две квартиры, а они все еще считают себя бедными, потому что у соседей – три".

Кто станет беднее?

В последнее десятилетие прослеживалась тенденция к резкому уменьшению уровня бедности в нашей стране. В то же время, учитывая кризисный период, потерю рабочих мест, сокращение рабочего времени на предприятиях – благополучие украинцев все-таки ухудшится. Также к инфляции и падению реальных доходов может привести увеличение минимальной заработной платы. Соответственно, монетарная бедность в этому году будет немного расти.

Падение доходов не равномерно распределяется по разным группам населения. Некоторые этого вообще не почувствуют. К примеру, люди, которые работают в таких современных отраслях, как IT-сервис или сети, связанные с электронной торговлей. У них доходы наоборот возрастут. Также сейчас создаются новые рабочие места в строительстве, например на строительстве дорог. У персонала этой сферы есть возможность зарабатывать.

Но в некоторых других отраслях будут проблемы. К примеру, в сферах связанных с мобильностью, международным туризмом, транспортом. Пострадают и люди с фиксированным доходом, который зависит от бюджетных выплат, например, пенсионеры.

Как уберечь свои доходы?

Сохранение доходов в кризис – это вопрос финансовой грамотности и планирования бюджета, утверждает Ольга Купец: "Нужно понимать, что есть кризисные периоды, потому нужно делать сбережения, желательно в разной валюте. Как говорится – разложить яйца в разные корзины. Тратить так же нужно с умом. Когда люди на последние деньги покупают телевизор больше, считая, что он им нужен, но притом не инвестируют в образование, в здоровье – это не ответственная трата. Нужно понимать, что наше государство плохо страхует риски, например, риск безработицы или старения. Потому важно думать о себе самостоятельно".

Также финансовое благополучие граждан во многом зависит от государственной политики. Государство может предпринять конкретные шаги, которые минимизируют ущерб от кризиса.

"Государство сейчас должно проводить более активную политику создания рабочих мест и стимулирования деловой активности. – приводит пример Владимир Сиденко. – Частично оно это делает, возьмем, к примеру, строительство дорог. Но это должно делаться не такими методами".

Кроме того, эксперт уверен, что кредитные и налоговые льготы для тех отраслей, которые пострадали, должны быть продлены. Чтобы предприниматели могли вкладывать средства в реструктуризацию деятельности, искать новые бизнес-модели, которые позволяют выжить в этих сложных условиях. Особое внимание государство также должно уделить людям с фиксированным доходом.

Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, пандемия не оставит нас до 2022-го года. Это соответствует опыту с испанкой в начале 20-го века. Если доверять этому прогнозу, следующий год также будет тяжелым. По прогнозу ЕБРР Украина выйдет на докризисный уровень ВВП 2019-го года не ранее чем в 4 квартале 2022-го. Так что пока надеяться на улучшения не приходится.