"Укрзалізниця" восстановит движения большинства закрытых на карантин направлений

Александр Литвин Личные финансы 12:59, 24.10.2020 Обновлено: 13:16, 24.10.2020

"Укрзалізниця" с 26 октября восстановит движение по большинству закрытых станций. Будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы , им. Т. Шевченко, Сумы

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Откроют продажу билетов на:

  • № 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;

  • № 7/8 Киев - Черновцы

  • № 12/11 Одесса - Львов;

  • № 15/16 Харьков - Рахов;

  • № 21/22 Харьков - Трускавец;

  • № 41/42 Днепр - Трускавец;

  • № 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

  • № 45/46 Ужгород - Лисичанск;

  • № 49/50 Киев - Трускавец;

  • № 72/71 Запорожье - Киев;

  • № 76/75 Кривой Рог - Киев;

  • № 81/82 Киев - Ужгород;

  • № 84/83 Мариуполь - Киев;

  • № 86/85 Львов - Новоолексiивка;

  • № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

  • № 98/97 Ковель - Киев;

  • № 102/101 Киев - Херсон;

  • № 108/107 Одесса - Ужгород;

  • № 110/109 Львов - Херсон;

  • № 116/115 Киев - Бердянск;

  • № 118/117 Черновцы - Киев;

  • № 122/121 Николаев - Киев;

  • № 136/135 Одесса - Черновцы

  • № 217/218 Киев - Рахов;

  • № 702/701 Львов - Черновцы

  • № 715/716 Киев - Львов;

  • № 732/731 Киев - Запорожье;

  • № 734/733 Киев - Покровск;

  • № 738/737 Киев - Запорожье;

  • № 739/740 Киев -Кривой Рог

  • № 743/744 Киев - Львов;

  • № 749/750 Киев Ивано-Франковск;

  • № 766/765 Киев - Херсон;

  • № 769/770 Киев - Каменец-Подольский;

  • № 772/771 Хмельницкий - Киев;

  • № 779/780 Сумы - Киев - Винница;

  • № 782/781 Черкассы - Киев.

  • Также с 26 октября 2020 будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда:

  • № 106/105 Киев - Одесса;

  • № 108/107 Одесса - Ужгород;

  • №136 / 135 Одесса - Черновцы

  • № 146/145 Киев - Измаил;

  • № 763/764 Киев - Одесса.

К урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через станцию ​​Подольск без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

Замечаем, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1:00 после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" объявила о проведении трех тендеров на закупку бытовой техники на сумму 870 тыс. гривен.

В Винницкой области в филиале "Укрзалізниці" разоблачили преступную схему, которая нанесла государству ущерб почти 12 млн гривен.

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Экономика Личные финансы

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