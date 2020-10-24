"Укрзалізниця" восстановит движения большинства закрытых на карантин направлений

"Укрзалізниця" с 26 октября восстановит движение по большинству закрытых станций. Будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы , им. Т. Шевченко, Сумы

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Откроют продажу билетов на:

№ 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;

№ 7/8 Киев - Черновцы

№ 12/11 Одесса - Львов;

№ 15/16 Харьков - Рахов;

№ 21/22 Харьков - Трускавец;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 72/71 Запорожье - Киев;

№ 76/75 Кривой Рог - Киев;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь - Киев;

№ 86/85 Львов - Новоолексiивка;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 102/101 Киев - Херсон;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 116/115 Киев - Бердянск;

№ 118/117 Черновцы - Киев;

№ 122/121 Николаев - Киев;

№ 136/135 Одесса - Черновцы

№ 217/218 Киев - Рахов;

№ 702/701 Львов - Черновцы

№ 715/716 Киев - Львов;

№ 732/731 Киев - Запорожье;

№ 734/733 Киев - Покровск;

№ 738/737 Киев - Запорожье;

№ 739/740 Киев -Кривой Рог

№ 743/744 Киев - Львов;

№ 749/750 Киев Ивано-Франковск;

№ 766/765 Киев - Херсон;

№ 769/770 Киев - Каменец-Подольский;

№ 772/771 Хмельницкий - Киев;

№ 779/780 Сумы - Киев - Винница;

№ 782/781 Черкассы - Киев.

Также с 26 октября 2020 будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда:

№ 106/105 Киев - Одесса;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№136 / 135 Одесса - Черновцы

№ 146/145 Киев - Измаил;

№ 763/764 Киев - Одесса.

К урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через станцию ​​Подольск без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

Замечаем, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1:00 после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме.

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