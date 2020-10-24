"Укрзалізниця" восстановит движения большинства закрытых на карантин направлений
"Укрзалізниця" с 26 октября восстановит движение по большинству закрытых станций. Будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы , им. Т. Шевченко, Сумы
Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Откроют продажу билетов на:
№ 1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;
№ 7/8 Киев - Черновцы
№ 12/11 Одесса - Львов;
№ 15/16 Харьков - Рахов;
№ 21/22 Харьков - Трускавец;
№ 41/42 Днепр - Трускавец;
№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;
№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;
№ 49/50 Киев - Трускавец;
№ 72/71 Запорожье - Киев;
№ 76/75 Кривой Рог - Киев;
№ 81/82 Киев - Ужгород;
№ 84/83 Мариуполь - Киев;
№ 86/85 Львов - Новоолексiивка;
№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
№ 98/97 Ковель - Киев;
№ 102/101 Киев - Херсон;
№ 108/107 Одесса - Ужгород;
№ 110/109 Львов - Херсон;
№ 116/115 Киев - Бердянск;
№ 118/117 Черновцы - Киев;
№ 122/121 Николаев - Киев;
№ 136/135 Одесса - Черновцы
№ 217/218 Киев - Рахов;
№ 702/701 Львов - Черновцы
№ 715/716 Киев - Львов;
№ 732/731 Киев - Запорожье;
№ 734/733 Киев - Покровск;
№ 738/737 Киев - Запорожье;
№ 739/740 Киев -Кривой Рог
№ 743/744 Киев - Львов;
№ 749/750 Киев Ивано-Франковск;
№ 766/765 Киев - Херсон;
№ 769/770 Киев - Каменец-Подольский;
№ 772/771 Хмельницкий - Киев;
№ 779/780 Сумы - Киев - Винница;
№ 782/781 Черкассы - Киев.
Также с 26 октября 2020 будет закрыта продажа билетов со станции Подольск на следующие поезда:
№ 106/105 Киев - Одесса;
№ 108/107 Одесса - Ужгород;
№136 / 135 Одесса - Черновцы
№ 146/145 Киев - Измаил;
№ 763/764 Киев - Одесса.
К урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через станцию Подольск без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.
Замечаем, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1:00 после его отправления со станции указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме.
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