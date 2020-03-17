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17 марта • обновлено в 10:45
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"Укрзалізниця" отменит все поезда: как и где вернуть деньги за билет

1.5т
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"Укрзалізниця" в связи с решением Кабинета министров о введении карантина из-за коронавируса уже с 18 марта отменяет движение всех поездов. Вернуть деньги за билеты можно будет в течение месяца.

О том, как и когда можно вернуть деньги – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что произошло:

  • с 18 марта "Укрзалізниця" отменяет все внутренние поезда и электрички. Запрет будет действовать до 3 апреля;

Когда можно вернуть деньги:

  • чтобы вернуть билет есть месяц от даты предполагаемого отправления поезда, который отменили;

Как можно вернуть деньги:

  • если покупали билет в кассе, то в кассе можно вернуть деньги. А если покупали онлайн (с помощью специального сервиса), то и возврат средств нужно произвести онлайн.

"Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у ​​касс, "Укрзалізниця" продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда, который отменили", – говорится на сайте компании.

"Укрзалізниця" отменит все поезда: как и где вернуть деньги за билет

Что советуют:

  • Если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Вернуть деньги можно в любой момент в течение месяца.

Куда обращаться:

  • Горячая линия "Укрзалізниц" – 0800503111.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" в связи с карантином из-за коронавируса с 18 марта до 3 апреля отменит все пассажирские поезда. Движение поездов будет прекращено с 12.00. Поезда, которые выедут до 12.00, продолжат следовать по маршруту. марта.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
билеты на поезд карантин Укрзалізниця
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