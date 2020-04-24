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24 апреля • обновлено в 10:03
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Украинцы обязаны заплатить налог за свои квартиры и дома: кому придут платежки

1.8т
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Украинцы, которые живут в квартирах площадью от 60 кв.м и домах от 120 кв.м, до 1 июля получат платежки с суммами налога на недвижимость. Платить придется за каждый квадратный метр сверх нормы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. На уровне государства установлена норма в 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов (или 180 кв.м, если есть и дом, и квартира). Налог поступает в местные бюджеты, поэтому городские и сельские советы имеют право принять решение и увеличить норматив для своих жителей.

Взимать деньги с площади, которая превышает, например, 80 квадратов, а не 60. Но снизить норму никто не может. Как рассказывает налоговый эксперт Геннадий Грушко, большинство местных советов норму не пересмотрело: платят так, как сказано в Налоговом кодексе.

"Для местной власти налог на недвижимость является важным источником пополнения бюджета. Особенно, если это касается небольших населенных пунктов. Поэтому им просто невыгодно завышать норматив", – поясняет Грушко.

Как считается количество квадратов, за которые нужно заплатить:

  • Площадь дома/квартиры - норматив площади = площадь, за которую нужно заплатить налог.

Налог на квартиры

Налог на квартиры

К примеру, если площадь вашей квартиры 90 квадратов и она принадлежит только вам, то заплатить придется за 30 квадратов. Если же у вас есть 1/2 квартиры площадь, то платить не придется (по 45 квадратов на каждого человека).

Оплачивается каждый квадратный метр выше нормы. На уровне государства установлена единая ставка в 1,5% от прошлогодней минималки (70,6 грн). Однако во многих городах ставку снизили до 1% (41,7 грн). Как и в случае с площадью, местная власть имеет право снизить ставку, но не увеличить ее. То есть меньше требовать можно, а больше – нельзя.

Допустим, за лишние 30 кв. м со ставкой налога в 1,5% в 2020-м необходимо заплатить налог в размере 2118 грн. Если же ставку снизили до 1%, то налог за такую же площадь составит уже 1251 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная налоговая служба запустила бесплатный видеокурс, обучающий, как пользоваться электронными сервисами ГНС в условиях карантина в Украине.

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Читайте все новости по теме "Налоги в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
Рынок недвижимости недвижимость налоги
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Юг Руси
Юг Руси
"Украины"???????? Это кто такие? )))))) http://prntscr.com/s51pzn - http://prntscr.com/s51qnu Пока не исправили ...
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Экономика Личные финансы

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