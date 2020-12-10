Украину накрыла вторая волна безработицы: Шмыгаль озвучил цифры

В Украине всего за месяц количество безработных выросло с 396 до 420 тыс. человек. На такую статистику, в том числе, повлиял карантин выходного дня.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, за весь период карантина в Украине трудоустроились 440 тыс. человек через центры занятости. "На разные места и в различных отраслях: и в агро, и в строительстве... Конечно, "Большая стройка" дало свой вклад и значительный", – рассказал Шмыгаль.

Несмотря на это, в самом начале карантина в Украине было всего 361 тыс. официальных безработных (тех, кто обратился в центры занятости), а на данный момент уже 420 тыс. человек.

"После карантина выходного дня цифра выросла. То есть вот ответ: ВВП не пострадал, но вот люди, у нас второй пик обращений по безработице: первый был после начала карантина", – сказал Шмыгаль. На ухудшение ситуации повлияли: окончание аграрного сезона, карантин выходного дня.

Отметим, в первую очередь в результате карантина выходного дня пострадали сотрудники сферы обслуживания, официанты, администраторы кафе и ресторанов. Также карантин отобразился и на другие сферы: материальное положение украинцев ухудшилось, в результате снизились обороты у многих предпринимателей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал создать 500 тыс. рабочих мест. При этом в своем интервью глава Кабмина посчитал своей заслугой всех трудоустроенных через центры занятости, хотя с их помощью находили сотрудников и частные предприятия.