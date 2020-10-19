Украинцы заплатят за автономера по-новому: сколько и где их искать

Украинцы сами будут искать, у кого изготавливать автомобильные номера, заказывать и оплачивать работу. Такое нововведение предусмотрено законопроектом №4213, который разработал Кабинет министров.

Согласно документу, все свободные номера, кроме "элитных", разместят в единой базе. Там можно будет выбрать цифры. После у МВД можно будет заказать только регистрацию, сами номера сделают за отдельную плату частные предприниматели.

О том, как и что может изменить новый законопроект, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько платят сейчас?

Из бюджета выделяют около 480 млн грн на закупку номеров, еще около миллиона тратят на бензин и 486 тыс. на командировки (чтобы раздать номера по регионам).

За номер нужно платить: за машину отечественного производства и стран СНГ 550 грн (из них сам номерной знак стоит 178,2 грн), а для авто иностранного производства 590 грн.

При желании можно заказать персональный номер (его цена составляет от 4 до 30 тыс. грн).

Комбинации из четырех одинаковых цифр – 30 тыс. грн;

последовательные комбинации от 0001 до 0009 – 30 тыс. грн;

три одинаковые цифры подряд (например, 0777) – 10 тыс. грн;

две последовательные пары одинаковых цифр (например: 1122) – 10 тыс. грн;

комбинации 1234 и 0123 – 10 тыс. грн;

комбинации, начинающиеся с двух нулей, а следующие цифры неодинаковые (например, 0032) – 8 тыс. грн;

три одинаковые цифры подряд (например: 7077) – 4 тыс. грн;

комбинации, где одинаковые первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; или первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например, 1221; 1212) – 4 тыс. грн.

Сколько будут платить?

Бланк о регистрации, как и сейчас, будет стоить 219 грн. А вот стоимость изготовления номерного знака у всех будет разная. Согласно законопроекту Кабмина, водитель должен будет сам выбрать из списка специализированных предприятий, кто сможет изготовить ему знак по всем государственным стандартам.

Сейчас таких производителей больше десятка, рассказывает OBOZREVATEL автоюрист Владимир Караваев. "Уже лет шесть ходят разговоры о том, чтобы передать частникам изготовление и выдачу номеров. Это правильно, риск монополизации, может, и есть, но если будет конкуренция, то и цены будут адекватными", – рассказывает юрист.

Изготовить номер у частной компании можно и сейчас. Цена комплекта колеблется от 400 до 800 грн. В результате, если сейчас за номера и бланк регистрации нужно платить 550-590 грн, то по новым правилам цена может колебаться от 619 до 1019 грн.

"Раньше при регистрации транспортного средства человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь получит только свидетельство, а автономер закажет в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту", – отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Зачем менять то, что и так работает?

Сейчас для изготовления номеров приходится проводить специальный тендер, потом развозить по стране номера, хранить их. В результате сопутствующие расходы могут быть выше, чем стоимость самого номера.

"Закупленные номерные знаки Главный сервисный центр МВД передает в региональные сервисные центры, которые, в свою очередь, передают их в территориальные. Такая процедура крайне громоздкая и экономически невыгодна, поскольку для получения конечного результата регистрации транспортного средства – выдачу номерных знаков – государство тратит из своего бюджета большую сумму средств, чем стоит сам номерной знак", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В результате принятия законопроекта удастся сэкономить около 483 млн грн.

Какие могут быть проблемы?

Юрист Александр Плахотник отмечает: единственная проблема, которая может возникнуть из-за новой системы – отсутствие конкуренции на изготовление номеров. В таком случае частные предприятия смогут поставить любые цены, и украинцы вынуждены будут переплачивать.

"Стоимость номеров однозначно будет выше. Сейчас это меньше 200 грн, станет примерно в два раза больше, думаю. Но со временем, если начнется конкуренция на рынке, так или иначе цены вернутся к тому уровню, который есть сейчас", – рассказывает OBOZREVATEL Плахотник.