Украинцы заплатят по 5 тысяч на пенсии: сюрпризы Бюджета-2021

В Украине на погашение дефицита бюджета Пенсионного фонда каждый гражданин отдаст своими налогами около пяти тысяч гривен.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, из-за зарплат в конвертах дефицит Пенсионного фонда в 2021-м достигнет 203,8 млрд грн. В результате помимо единого соцвзноса с зарплаты, львиная доля которого поступает в Пенсионный фонд, каждый украинец своими налогами отдает еще около 5,4 тыс. грн на компенсацию "дыры".

Так, если расходы на указанные сферы разделить на общее количество украинцев по данным электронной переписи (37,29 млн), то окажется, что каждый гражданин, включая новорожденных, отдает своими налогами около 4,1 тыс. грн на медицину в год, 4,6 тыс. грн на образование и всего 201,5 грн в год на культуру.

Сколько каждый украинец отдает своих налогов:

медицина – 4188 грн (или 156,2 млрд со всего бюджета);

образование – 4660 грн (или 173,8 млрд грн);

культура – 201,5 грн (или 7,5 млрд грн);

на безопасность и оборону – 7163 грн (или 267,1 млрд);

НАБУ – 28,5 грн (или 1 млрд);

Офис президента – 28,55 (1,2 млрд грн);

Аппарат Верховной Рады – 36,2 грн (1,35 млрд);

Кабинет министров – 65,7 грн (2,45 млрд);

ПФУ – 5465 грн (203,8 млрд).

Самая большая статья расходов – на погашение и обслуживание государственного долга – 599,8 млрд, или 16 084 грн с каждого украинца, включая новорожденных. Отметим, это уже не первый год, когда больше всего средств приходится тратит именно на долги.

Если собрать все годовые расходы на оборону и безопасность, медицину и образование, то окажется, что на погашение долгов мы все равно тратим больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3 до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа.