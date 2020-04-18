Украинцы заплатят налоги за свои квартиры: когда и сколько

Украинцам до 1 июля 2020-го придут квитанции на оплату налога за "лишнюю" недвижимость.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины. Так, платить придется за каждый "лишний" квадратный метр. "Лишним" может считаться площадь, которая превышает 60 кв.м для квартир и 120 кв.м для домов. Размер налога составляет не более 1,5% прошлогодней минималки за каждый квадрат.

41,7 грн – за каждый "лишний" квадрат;

25 тысяч гривен – за квартиру от 30 кв.м и дом от 600 кв.м.

Но здесь есть два "но". Первое – налог поступает в местную казну, и она же имеет право правила менять. Сокращать "норму" нельзя, а вот увеличить – можно. Например, конкретный город может брать деньги только с тех, кто владеет квартирами площадью от 80-ти вместо 60-ти квадратов.

Второе "но" – сократить могут и ставку налога. Вместо 1,5% брать, к примеру, 1%. А вот увеличить налог нельзя. Депутатам выгоднее устанавливать высокий налог, поскольку это позволяет наполнять бюджет. Несмотря на это, львиная доля населенных пунктов установила ставку в 1% и "норму" по недвижимости в 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов.

В 2020-м платить нужно налог за 2019-й. Поэтому при расчете используется прошлогодний размер зарплаты – 4173 грн. Для примера рассмотрим, сколько нужно заплатить за квартиру площадью 150 квадратов.

При ставке в 1% и "норме" в 60 квадратов придется оплатить "лишние" 90 метров. Это 3755 грн (по 41,7 грн за каждый квадрат).

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная налоговая служба запустила бесплатный видеокурс, обучающий, как пользоваться электронными сервисами ГНС в условиях карантина в Украине.

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