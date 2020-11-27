Украинцы заплатят налоги на машины по-новому: сколько и кому придется отдать

В Украине "слуга народа" Даниил Гетманцев предлагает по-новому считать налог на машины. В результате платить за свои авто будут те украинцы, которые сейчас освобождены от этой обязанности.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Соответствующее нововведения уже зарегистрировано в Верховной раде. Сейчас налог взимается с авто стоимостью от 375 минималок, а по новым правилам – от 200. Для понимания, по старым правилам со следующего года нужно платить с авто стоимостью 2,25 млн грн, а по новым – 1,2 млн грн.

Автоюрист Денис Коваленко рассказывает: налогоплательщики освобождаются от ответственности в случае, если по какой-то причине не получили "письмо". Но тем не менее налоговики имеют право начислить неуплаченную сумму в течение трех лет. Так, если не заплатили в этом году из-за невнимательных налоговиков, вполне возможно, что в следующем придется платить в двойном размере.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).