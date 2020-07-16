Украинцы заплатят налог за каждый квадратный метр квартиры: сколько придется отдать в 2020-м и 2021-м

Украинцы в 2020-м заплатят за каждый лишний квадрат недвижимости налог в размере до 62,5 грн, а уже в следующем году – до 70,8 грн за квадратный метр.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, налог на недвижимость платится за прошедший год и зависит от размера минимальной зарплаты. В 2020-м нужно платить за 2019-м, когда минималка составляла 4173 грн. Максимальная ставка – 1,5% минималки, или 62,5 грн, в 2021-м нужно будет платить за текущий год, и при действующей минималке в 4723 грн за каждый квадрат сверх нормы придется отдать уже 70,8 грн.

Размер налога привязан к площади жилья. Платить за квартиру до 60 квадратов и за дом до 120 не нужно, а вот за каждый следующий метр государство взимает налог.

Но здесь есть два "но". Первое – налог поступает в местную казну, и она же имеет право правила менять. Сокращать "норму" нельзя, а вот увеличить – можно. Например, конкретный город может брать деньги только с тех, кто владеет квартирами площадью от 80-ти вместо 60-ти квадратов.

Второе "но" – сократить могут и ставку налога. Вместо 1,5% брать, к примеру, 1%. А вот увеличить налог нельзя. Депутатам выгоднее устанавливать высокий налог, поскольку это позволяет наполнять бюджет. Несмотря на это, львиная доля населенных пунктов установила ставку в 1% и "норму" по недвижимости в 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подготовили концепцию налога на выведенный капитал, который может заменить налог на прибыль.

В Украине, чтобы заверить завещание, подтвердить подпись или написать доверенность, придется платить в десятки раз больше. Государственную пошлину на нотариальные услуги предлагают повысить в 17-750 раз (зависимо от услуги). Соответствующие нововведения описаны в законопроекте №3236-1, который зарегистрировал нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.