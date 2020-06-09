Украинцы задолжали за коммуналку в среднем по 4 тыс.: когда и у кого могут забрать квартиру

В Украине каждая семья в среднем задолжала за коммуналку 4,2 тыс. грн. Предприятия нанимают коллекторов, через суд забирают имущество и вывешивают списки должников в подъездах. В отдельных случаях могут даже забрать квартиру.

О том, сколько должны украинцы за коммуналку и как могут наказать нарушителей платежной дисциплины – читайте в материале OBOZREVATEL.

Коллекторы и доски позора: как с украинцев выбивают долги

Украинцы, которые не платят по счетам, могут лишиться своего имущества. Коммунальное предприятие имеет право через суд получить решение и через исполнителей арестовать и продать на торгах любое имущество: начиная от телевизора и заканчивая квартирой.

Запорожец Алексей Ефименко рассказывает: в прошлом году его остановила полиция и заявила, что его автомобиль находится под арестом. Позже мужчина выяснил: из-за коммунального долга в квартире, в которой он уже давно не живет, его авто могли забрать и отправить на штрафную площадку. "Долг я сразу же погасил. Там было 14 тысяч гривен. Оказалось, что брат, который живет в той квартире, годами ни за что не платил", – объясняет Ефименко.

И это далеко не плохой вариант. Из-за задолженности можно вовсе лишиться своего имущества. Случаи продажи квартир в Украине были, утверждает OBOZREVATEL юрист Александр Плахотник. Но это скорее редкость. Есть при этом важное условие: чтобы взыскать недвижимость, размер долга должен составлять как минимум 20 минимальных зарплат. На данный момент это 94,4 тыс. грн.

"Исковая давность по задолженности за жилищно-коммунальные услуги составляет три года. Чтобы взыскать в счет задолженности квартиру, нужно за три года накопить долг 94,4 тыс. грн. Для этого нужно вообще ничего не платить. Но еще хочу отдельно отметить: долг, которому больше трех лет, никто прощать не будет. Просто через суд взыскать его нельзя, но он будет тянуться за вами до тех пор, пока вы не заплатите", – говорит Плахотник.

Эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук рассказывает: чаще всего поставщики дожидаются, когда долг достигнет определенной отметки, а уже потом принимают решение обращаться в суд.

"Формирование долга по неуплате за жилищно-коммунальные услуги может привести к тому, что после достижения условного психологического барьера, который устанавливается поставщиком услуги, он может инициировать судебное производство. На предмет взыскания с должника этой задолженности", – предупредил эксперт.

Ни у одного коммунального предприятия нет ресурса для того, чтобы судиться со всеми своими должниками. Сама система, уверен Плахотник, неэффективна. Часть коммунальных услуг невозможно отключить без доступа до квартиры, другие (как отопление) вообще запрещено ограничивать.

"Коммунальная услуга – это такой же товар, как продукты питания, алкоголь. Единственная разница, что оплата происходит после использования. Но никто не может бесплатно потреблять коммуналку в неограниченном количестве", – отмечает Плахотник.

Предприятия используют и другие методы борьбы с должниками. К примеру, вывешивают на домах списки должников, грозятся отключениями.

А некоторые даже нанимают коллекторов. На такой шаг пошел, к примеру, киевский водоканал. "Компания вынуждена обращаться к услугам профессиональных организаций для увеличения эффективности своей работы. Соответствующие действия будут применять только к так называемым злостным неплательщикам, чей долг превышает 1000 грн или которые не осуществляли оплату за потребленные услуги более года", – заявили они в комментарии СМИ.

Адвокат Дмитрий Навроцкий убежден: надоедать со звонками и давить на должников не будут, а если и будут, то на такие действия можно пожаловаться в полицию. "Не думаю, что "Киевводоканал" будет сотрудничать с коллекторами, поскольку они должны сотрудничать исключительно с определенными компаниями, которые предоставляют юридические услуги в отношении обращения в суд с целью взыскания задолженностей", – сказал адвокат в комментарии OBOZREVATEL.

По четыре тысячи на семью: сколько украинцы должны за коммуналку

Несмотря на карантин, когда миллионы украинцев временно лишились дохода, задолженность по коммуналке не выросла. К примеру, согласно данным Госстата, в апреле прошлого года за газ украинцы накопили 29,5 млрд грн, а по состоянию на апрель этого года – 25,6 млрд грн.

Но и это огромная сумма. Если долг разделить на все семьи, окажется, что каждая должна в среднем 1718 грн. И это только за газ. За горячую воду и отопление долг составил 20,5 млрд грн, электроэнергию – 5,9 млрд грн, воду – 5,3 млрд грн, содержание домов – 4,9 млрд грн, вывоз мусора – 1 млрд грн.

Средний долг на семью по состоянию на конец апреля составил 4,2 тыс. грн. К чему приводит такая ситуация? Поставщики коммунальных услуг не могут расплатиться со своими партнерами, те переносят долги дальше по цепочке и это вызывает огромные проблемы во всей коммунальной системе.

Например, если вы не платите за воду, ее поставщик не может заплатить за потребляемую электроэнергию, поставщик "тока" не может заплатить генерации – в результате коллапс грозит всей системе.

Отметим, в меморандуме с МВФ Украина уже взяла на себя обязательство ужесточить процедуру взыскания коммунальных долгов. Например, рассматривают возможность поднять штрафы. Покамест о конкретных шагах речь не идет, однако рано или поздно все долги придется погашать.