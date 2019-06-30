Украинцы за посылки будут платить налоги: детали

С 1 июля 2019 года вступают в действие изменения Налогового кодекса, которые касаются налогообложения посылок из-за рубежа. Теперь, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость.

Как сообщает Лига.нет, раньше этот порог составлял 150 евро. Дополнительных платежей будет два: НДС 20% и пошлина 10%. Все это получатель должен будет уплатить только с суммы, которая вышла за пределы 100 евро. То есть за посылку, внутри которой товаров на 140 евро - с учетом стоимости доставки - сверху нужно добавить 8 евро НДС и 4 евро пошлины.

В Украине уже с 1 июля ужесточаются лимиты на посылки из-за границы

Но 150 евро - это почти 4500 грн, цена среднебюджетного смартфона. Лимит в 100 евро отсекает этот сегмент для частных заказчиков. Хотя, как недавно сообщала Новая Почта, средний чек посылки из-за рубежа составляет $66, а средний вес - 1,6 кг. Самые популярные иностранные онлайн-магазины, в которых осуществляют покупки украинцы, - eBay (28% всех посылок), Amazon (22%) и 6pm (более 13%).

Напомним: ранее OBOZREVATEL писал, что физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты), если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся