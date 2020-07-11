Украинцы за отпуск могут получить зарплату выше: как правильно оформить

В Украине отпуск предоставляется с сохранением зарплаты, но здесь есть важный момент: считается оплата отпускных по-особому. Если идти в отпуск на 5 дней (с понедельника по пятницу) зарплата будет меньше, если пойти в отпуск на 7 дней (с понедельника по воскресенье) зарплата не изменится, а если пойти в отпуск на 9 дней (с субботы по воскресенье), то зарплата будет выше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Для примера, если стабильно получать зарплату в размере 10 тысяч гривен, то бухгалтер, рассчитывая "стоимость" одного календарного дня, совокупный доход за 12 месяцев (120 тысяч) разделит на количество рабочих дней 365 минус 11 официальных выходных. Так, за один день отпуска при зарплате в 10 тысяч гривен заплатят 338,9 грн. Если в месяце 22 рабочих дня, то один будний оценивается в 454,5 гривни.

Отдых в Украине PIxabay

Так, работник с такой зарплатой, который решил отдохнуть 7 дней и оформил себе отпуск на 5 рабочих дней, по итогам месяца получит 7726,5 гривни зарплаты плюс 1694,5 гривен за отпуск. То есть в сумме зарплата в этом месяце составит 9421 гривню, вместо положенных 10 тысяч. Если же оформить отпуск на 5 будних дней + два выходных до отпуска + два выходных после него, то оплата отпуска составит уже 3050,1 гривни. А совокупная зарплата за месяц составит 10776 грн. То есть заработок увеличится на 776 грн.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили, что рабочую неделю необходимо сократить до 4 дней. Ряд стран уже внедрили нововведение: практика показывает, что продуктивность не теряется, а настроение сотрудников улучшается.