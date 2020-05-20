Украинцы вторую пенсию смогут получать с 50 лет: Минсоц разработал новую реформу

В Украине Министерство социальной политики разработало проект запуска второго уровня пенсионного обеспечения, который могут запустить уже в 2021 года. Новые нормы коснутся отдельных категорий работников, которые смогут выходить на заслуженный отдых раньше и получать дополнительную выплату.

Дополнительный взнос на второй уровень работодатели будут выплачивать на сотрудников возрастом до 35 лет. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оценки Министерства, объем накоплений может достичь 15,6 млрд грн в первые пять лет от более чем 135 тыс. человек.

"Источником финансирования пенсионных выплат из солидарной системы (до полного перехода на выплаты по НППС) и формирование пенсионных активов в НППС будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки ЕСВ на замену механизма возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий", – говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы. Программа №1 дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет и работы на вредных профессиях (так называемый список №1) от 10 лет у мужчин и от 7,5 лет у женщин, программа №2 – после 55 лет и работе по списку №2 от 12,5 лет у мужчин и от 10 лет у женщин.

Пенсии в Украине

Программа №3 дает возможность добровольно вступить в НППС на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.

По программе №1 работодателям придеться дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%, в программе №2 – 7%, в программе №3 – от 3% по согласованию с работниками.

Согласно законопроекту, страховые взносы, которые поступят за участников НППС, Пенсионный фонд Украины будет направлять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и страховые компании (СК), авторизированные Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Участники системы смогут самостоятельно уже с октября этого года выбирать НПФ и СК (принцип "пенсионные средства ходят за участником"), однако если они на протяжении трех месяцев не сделали выбора, то НПФ будет определен автоматически по порядку Пенсионного фонда Украины.

Минсоцполитики отмечает, что плюсом перехода к фондированной системе пенсионного обеспечения, где будущие пенсионные выплаты работникам будут обеспечены пенсионными активами, является отделение таких активов от деятельности предприятий, а также возможность наследования таких средств.

Помимо того, ведомство отмечает, что работодатели вышеуказанных категорий работников, которые сегодня в значительном объеме осуществляют возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий, будут платить только за фактически работающих сотрудников и смогут сэкономить. В то же время при отсутствии сегодня у предприятия таких пенсионеров расходы работодателя возрастут, указывается в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.