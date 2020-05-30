Украинцы вместо пенсии могут получать пособие: юрист раскрыл детали закона

Украинцы, которые не выполнили требования по стажу, могут в период до 31 декабря 2020 года оформить материальную помощь.

Об этом говорится в разъяснениях на юридическом портале. Для этого в службу соцзащиты по месту регистрации необходимо подать:

документ, удостоверяющий личность пенсионера и его место жительства + ИНН

справку об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу пенсионера – в течении 5 рабочих дней)

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующие месяцу обращения за назначением пособия

Если временная денежная помощь (социальная пенсия) оформляется не по адресу прописки, а по месту фактического проживания пенсионера, к вышеперечисленному списку документов должна прилагаться справка о неполучении такой помощи.

Пенсии в Украине

Временная финпомощь назначается со дня, следующего за датой достижения пенсионного возраста, при условии, что обращение за пособием произошло не позже 90 дней после достижения такого возраста.

Кто не может претендовать на помощь:

лицо получает пенсию (в т.ч. социальную), работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода

кто-либо из членов семьи в течение года перед обращением за временной помощью осуществил покупку (оплату услуг) на сумму свыше 50 тыс. гривен

среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц

в результате выборочной проверки выявлены дополнительные источники для существования, не указанные в декларации о доходах и имуществе (сдача в аренду жилого помещения (дома), заработок членов семьи не трудоустроенных и т.п.)

в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 кв. м на 1 члена семьи и дополнительно 10,5 кв. метра на семью, или более одного автомобиля (другого ТС, механизма)

Размер помощь должен компенсировать разницу между реальным доходом и прожиточным минимумом. Если же нет никакого дохода, то можно претендовать на полный прожиточный минимум.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.