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25 апреля • обновлено в 15:04
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Украинцы в мае будут платить за газ по новым тарифам: Коболев озвучил прогноз

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В Украине с начала года цены на газ снизились на 38%, при этом только за апрель цену снизили на 15%. Такая же динамика продолжится и в мае.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает пресс-служба компании."Мы ожидаем, что в последующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать насколько, сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентен. Поэтому можно ожидать, что цена газа на европейских рынках в мае будет несколько ниже", – заявил Коболев.

Сейчас запасы газа в Украине достигли рекордной за 30 лет отметки. В "Нафтогазе" планируют использовать голубое топливо и в следующем отопительном сезоне.

Андрей Коболев

Андрей Коболев

Facebook Андрея Коболева

"Мы некоторое время работаем, чтобы увеличить наши возможности по хранению нефти в украинской системе. Во-первых основными возможностями по хранению есть возможности на нефтеперерабатывающих заводах и в терминалах. Например, в терминале принятия нефти "Южный". Также для хранения нефти можно частично использовать нашу нефтетранспортную систему, но здесь столкнулись с проблемой, о которой мы проинформировали Министерство финансов и надеемся на их понимание", – сообщил глава компании.

Объемы транзита газа снизились вдвое, но Газпром платит в полном объеме. Платит по фиксированной цене, согласно контракту.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на газ в апреле упадут на 15-25%, при этом цена для населения может остаться на уровне мартовских 4,3-4,2 грн за куб. Снижение стоимости голубого топлива компенсирует подорожание доллара.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги тарифы газ
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Шаруев Олег
Шаруев Олег
лихо ворье сбагрило населению дорогой зимний газ, выписав себе миллионные премии.
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