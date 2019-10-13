Украинцы тратят за коммуналку в разы больше "нормы": раскрыты причины долгов

В Украине каждая семья в среднем тратит на коммунальные услуги 38% совокупного дохода. При этом "нормой" считается 16%.

Об этом сообщил руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. На своей странице Facebook экономист опубликовал данные Research & Branding Group. При "норме" в размере 16% совокупного дохода семьи тратят 38%.

"Поскольку по данным статистики на продукты, сигареты и алкоголь расходуется более 50% дохода людей, то на все остальное остается с октября по апрель только 10-11%. Именно поэтому видим задолженность за потребленные коммунальные услуги", – отмечает экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября 2019-го всем субсидиантам должны пересчитать скидку с учетом расходов на отопление. Правда, помощь от государства смогут получить далеко не все. Более того, уже вскоре полноценно запустится верификация (проверка), и тогда отдельным семьям не только не дадут денег на коммуналку, но и заберут то, что они ранее получали с нарушениями.

Также 5 октября стало известно, что в Украине не стоит ждать снижения коммунальных тарифов, поскольку правительство выступает за внедрение рыночных цен на энергоресурсы.

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