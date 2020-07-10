Украинцы теперь могут "платить лицом" в супермаркетах: что это значит

ПриватБанк и компания Visa запустили технологию FacePay24 в сетях продуктовых супермаркетов "Велмарт" и "Велика Кишеня" в Киеве и Николаеве. Отныне украинцы смогут платить за продукты с помощью лица.

OBOZREVATEL отвечает на главные вопросы о нововведениях.

В каких супермаркетах?

Сети супермаркетов "Велмарт" и "Велика Кишеня" первыми в Украине дали возможность покупателям рассчитаться за покупки с FacePay24. Технология работает на кассах самообслуживания в торговых точках сетей в Киеве и Николаеве по следующим адресам:

Киев, Железнодорожное шоссе, 57

Киев, ул. Кудряшова, 1

Киев, пл. Оболонская, 6

Киев, ул. Героев Днепра, 31

Киев, Печерская площадь, 1

Киев, пр-т Академика Глушкова, 36

Киев, пр-т Леся Курбаса 6 г

Киев, пр-т. Петра Григоренко 26

Институтская 15/5

Киев, пр-т Соборности, 2 / 1А

Киев, ул. Ларисы Руденко, 9А

Киев, ул. Декабристов, 9-Е

Киев, ул. Вешняковская, 10

Киев, ул. Саперно-Слободская, 10

Киев, ул. Чернобыльская, 16/80

Киев, пл. Победы, 3

Киев, ул. Березняковская, 31

Киев, ул. Лятошинского, 14

Николаев, просп. Мира, 1/1.

Полный список мест, где можно воспользоваться FacePay24, доступен на сайте ПриватБанка. Он постоянно обновляется.

Что нужно иметь с собой для оплаты?

Для оплаты с помощью этой технологии достаточно просто посмотреть в камеру на кассе самообслуживания, чтобы система распознала ваше лицо и списала средства со счета. Наличные, кредитки или телефон для покупки не нужны. Никаких сложных операций или сканирования QR-кодов – просто выберите оплату с помощью FacePay24 и посмотрите на экран специального планшета.

Как подключиться к системе?

Подключиться к технологии очень просто:

Загрузите обновленную версию Privat24. В настройках профиля включите FacePay24. Сделайте три селфи в приложении. Выберите карту Visa для оплаты. Сохраните настройки.

"Мы живем в новых реалиях диджитализации и минимизации времени на покупки. Запуск сервиса FacePay24 – это еще одно проявление лояльности к покупателям сети "Велмарт" и "Велика Кишеня ". Мы постоянно следим за новыми технологиями и "фишками", быстро интегрируя их по всей сети. Услуга оплаты лицом от наших надежных партнеров ПриватБанк и Visa позволяет нам предложить покупателям новые возможности и сделать процесс покупок более удобным", – комментирует Елена Грабовская, директор по маркетингу Retail Group, в которую входят сети "Велмарт" и "Велика Кишеня".

Почему это круто?

FacePay24 работает по технологии Amazon Recognition. Это очень точная система автоматического распознавания лиц. FacePay24 узнает вас, даже если вы изменили внешность – одели очки, отпустили бороду, изменили стрижку, цвет волос или глаз. При этом система откажет любому другому человеку, который попытается "загримироваться" под вас.

Кроме лица, FacePay24 анализирует другие параметры: геолокацию, факт установки функции, историю покупок пользователя и так далее. Если сумма платежа не выходит за рамки установленных лимитов, не потребуется даже вводить пин-код.

Важно знать, что банк не хранит данные о внешности своих клиентов, а пересылает данные в зашифрованном виде на сервера Amazon. Каждое лицо имеет черты, которые не повторяются ни у одного другого человека, как отпечаток пальца. Эксперты Amazon научили свою систему распознавать эти уникальные черты и идентифицировать по ним лицо.

Во время транзакции банк получает векторные изображения лица плательщика, которые не содержат личной информации с серверов Amazon. Если все данные совпадают на 100%, платеж проходит.

"Оплата лицом — одна из самых безопасных технологий, которая позволяет производить оплату на максимальном расстоянии от камеры/ планшета, что позволяет соблюсти дистанцию и совершать платеж максимально удобно и быстро", — отмечают в компании VISA.

Где уже работает FacePay24?

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Попробовать FacePay24 сейчас можно в четырех городах Украины: в Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве. Оплату лицом, кроме "Велмарт", принимают еще в 24 торговых точках. Клиенты оценили удобство сервиса — около 70 тыс. пользователей активировали возможность оплаты через FacePay24.