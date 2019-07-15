Украинцы стали жертвами новой схемы: страдают владельцы кредиток и должники

Украинцы, доверившись обещаниям "аннулировать" кредит в любом банке и организации, добровольно переводят мошенникам тысячи гривен. В результате они остаются с кредитом, но без денег.

OBOZREVATEL разобрался, как работает новая схема и на ком зарабатывают мошенники.

"Вы никому ничего не должны"

В Украине один из худших в Европе уровней плохих кредитов. Это означает, что львиную долю долгов клиенты либо не возвращают, либо возвращают с задержкой. Среди злостных неплательщиков зачастую оказываются украинцы с низкой финансовой грамотностью. На них и зарабатывают мошенники.

Несколько дней назад в Межбанковской ассоциации членов платежных систем заявили: Сразу несколько организаций собирают с клиентов деньги за якобы удаление информации о их долгах и оставляют доверчивых украинцев с носом. OBOZREVATEL связался с одной из подобных организаций и разобрался, как работает схема заработка.

"В течение 5-7 часов информация о вас удаляется со всех баз. Вы больше никому не должны", – обещает оператор Андрей.

Две тысячи гривен нужно заплатить якобы "работодателю" Андрея. А тот уже удалит информацию из всех существующих реестров (а их 4) и даже реестра НБУ.

Мошенники в Украине

Кредитные мошенники

Подобные реестры должников – единая система, в которую банки и кредитные союзы скидывают информацию о тех, кто не вернул им деньги. Делается это для того, чтобы в другом финансовом учреждении могли проверить потенциального клиента и, если у него уже есть непогашенные долги, не давать ему деньги и не рисковать.

У каждой организации, которая пользуется реестром, есть свой персональный номер. Но если даже из всех реестров исчезнет вся информация о должнике, это ровным счетом ничего не изменит. Как поясняет пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, информация о должнике в любом случае остается на его счету.

"Информация о клиенте и его задолженности хранится в различных базах, а самое главное – кредитный счет клиента, на котором информация о движении средств и сумме задолженности. Нет никакой физической возможности внести извне изменения в эти базы. Внутри банка это невозможно", – поясняет Серга.

Но даже если предположить, что кто-то удалит информацию из одного из кредитных реестров, которыми пользуются банки, или даже из всех четырех реестров, что практически невозможно, в лучшем случае такой клиент сможет попробовать получить кредитку в другом банке. И, конечно же, как обещает "оператор Андрей", долг останется и его придется погашать.

В ЕМА также уверены: внести изменения в реестр практически невозможно. Все организации имеют свой определенный номер и, если в одной из них вдруг начнут без причин удалять фамилии из списка, это сразу же заметят. Более того, удалить человека из реестра можно только в том случае, если он погасил свой долг перед организацией, которая внесла его данные.

Мошенники в Украине pixabay

Замдиректора по операционным вопросам и информационной безопасности ЕМА Раиса Федоровская рассказывает: мошенники просто собирают фамилии должников, деньги с них и пропадают. Средства предлагают перевести просто на банковскую карту, а все общение происходит через телеграм.

Найти мошенников сложно, а закон нужно менять

Как уже неоднократно писал OBOZREVATEL, украинцам предлагают за небольшую плату либо оформить пустую дебетовую карту, либо отдать свою. После эти карты используют для описанной и десятков других схем. Деньги либо переводят несколько раз, пока потеряется любая цепочка, либо просто снимают с помощью банкоматов и сразу же наличкой пополняют другие карты в терминалах или электронные кошельки.

Даже если жертва схемы обратится в полицию и признается, что незаконно хотели внести правки в чужие реестры, найти злоумышленника будет сложно. Владелец карты с огромной долей вероятности скажет, что он открыл ее по просьбе незнакомца за 100-500 грн, или просто потерял ее.

Федоровская считает, возможно, новые требования к владельцам банковских карт изменят ситуацию. Например, если бы закон обязывал украинцев либо сообщать о пропаже своей карты банку, либо нести ответственность за все мошеннические операции, которые проводят с помощью карты. Возможно, при таких условиях, желающих продать счет было бы меньше.

Смотрите видео по теме:

"Такое законодательство есть в странах Европы. Думаю, у нас также необходимо его принять", – пояснила Раиса Федоровская. С таким предложением соглашается и адвокат Александр Михельсон. Он неоднократно пытался помочь своим клиентам добиться возмещения от мошеннических операций, однако каждый раз сталкивался с одной и той же проблемой – владелец карты "ничего не знает", а деньги "спрятаны".

Новости В Запорожье аферист по фальшивым документам взял кредит на 20 тысяч

"Представьте, к примеру, если бы вы были обязаны заплатить штраф банку в размере 15 тыс. грн, а эти деньги банк должен был бы перевести тому, кто перевел деньги мошеннику, стали бы вы продавать свою карту? А если еще сделать пару показательных случаев, показать в новостях, люди будут с уважением относиться к своему счету. Вы несете за него персональную ответственность. А люди думают, что это банк им что-то должен и вообще это не их пластик", – возмущается Михельсон.

В любом случае, деньги, которые взяли в кредит, придется возвращать. И даже если какое-то время удастся избегать звонков из банка, долг списать "просто так" не могут. А любые предложения мошенников удалить данные из реестров могут привести только к еще большим потерям.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!