Украинцы стали жертвами новой мошеннической схемы: присылают "подарок" на "Новую почту"

Украинцам по всей стране приходят "подарочные сертификаты на 1500 грн" на покупки в ювелирных магазинах, которых не существуют. Сертификаты присылают наложенным платежом в отделение "Новой почты", однако чтобы получить "подарок", придется отдать 90-150 грн и оплатить почтовые услуги.

Таким образом жертвы мошеннической схемы должны оплатить посылку и еще отдельно заплатить за ненужный пластик. Деталями новой схемы делятся украинцы на своих страницах в Facebook.

"На день рождения мне пришла посылка (конверт) на отделение "Новая Почта" неизвестно от кого и которую я не ожидала. В посылке поздравительная открытка и подарочный сетификат на 1500 грн в ювелирный магазин. Данные отправителя, конечно, мне ни о чем не говорят... Но в интернете нашла информацию, что это мошенничество. Магазина такого не существует",– рассказывает на своей странице в соцсети Анна.

Что интересно, мошенники также имеют базу данных с датами рождения и адресами. Это позволяет им присылать "подарочные сертификаты" своим жертвам накануне дня рождения, что позволяет "притупить" бдительность жертвы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались мошенники, которые рассылают фейковые сообщения о начислении 1000 грн, обещанных пенсионерам в связи с карантином.

Если вы также стали жертвой мошенничества и хотите рассказать свою историю – пишите нам на почту [email protected]

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