Украинцы со средними зарплатами не получат субсидии

В октябре в Украине будут пересчитаны субсидии. Согласно новым правилам начисления, украинцы со средним достатком утратят право на получение субсидии.

Об этом говорится в материалеOBOZREVATEL.

Рассчитывая размер субсидии, органы соцзащиты учитывают информацию, которую сами украинцы указали в декларации о доходах. Летом на оплату коммунальных услуг на семью из трех человек в пределах соцнорм уходит в среднем 700 грн, а зимой – 1500 грн. По действующим правилам, доход на одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на совокупный доход. Полученная сумма – обязательный платеж.

Таким образом, летом такой семье субсидия положена только в том случае, если их совокупный доход меньше 6900 грн. Если общий доход семьи превысит указанную сумму, в субсидии будет отказано.

Однако, данные расчеты актуальны только при условии, что коммунальные услуги в пределах нормативов для такой семьи обойдутся в 700 грн.

Зимой эта же семья, согласно расчетам OBOZREVATEL, может претендовать на субсидии при совокупном доходе в размере не более 10,1 тыс. грн. Так, при доходе в 10,1 тыс. грн на трех человек размер обязательного платежа составляет 19% от совокупного дохода, или 1499,8 грн. В случае, если этой суммы хватает, коммунальную скидку не дают.

Указанные расчеты – ориентировочные. Точный ответ, положена ли вам субсидия, могут дать только в местном органе соцзащиты.

Кроме того, на субсидию не имеют права претендовать украинцы, которые нигде не работают и при этом не зарегистрировались в Центре занятости, живут в домах площадью от 120 кв.м и квартирах от 90 кв.м, ездят на относительно новом автомобиле (5 лет и новее), а также сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн.

Покупки Министерство финансов может отследить с помощью банковских данных, информации из реестров (недвижимости, транспорта и т.д). Стоит также учитывать, что покупка в этом сезоне может лишить права на субсидии на следующий сезон. При этом со временем на субсидию снова можно претендовать. К слову, всего из-за новых правил (ограничение по недвижимости, наличие автомобиля, сокращение нормативов и официального статуса безработного) коммунальные скидки по разным оценкам могут потерять от нескольких сотен тысяч до двух миллионов семей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что расход ресурса увеличивается на 30%, если отсутствует у получателей субсидий счетчик на воду и тепло.