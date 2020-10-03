Украинцы смогут по-новому оформлять банковские карты: что стоит знать

В Украине клиентам банков при дистанционном открытии счета больше не нужно физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если они имеют цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия".

Об этом со ссылкой на решение НБУ сообщает издание Finbalance. Воспользоваться этим методом смогут все украинцы, которые имеют биометрические документы – ID-карту и загранпаспорт. Для этого им нужно установить приложение "Дия" на свой смартфон и верификуватися для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью Системы BankID НБУ.

Что такое цифровой паспорт?

Цифровой паспорт – это цифровой аналог бумажных документов в мобильном приложении "Дия". В электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карта и биометрический загранпаспорт гражданина Украины. Цифровой паспорт надежнее, чем обычный бумажный но не менее надежный, чем его пластиковый аналог. Он дает возможность получать надежные данные о пользователе из официальных государственных реестров.

Как будет происходить новый метод идентификации и верификации клиента?

Использовать этот метод банк сможет после подключения к системам Министерства цифровой трансформации.

В целом процесс будет выглядеть так:

банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в "Дии" через Систему BankID НБУ;

после удачной идентификации у клиента отображаются цифровые документы, согласно данным, содержащимся в государственных реестрах;

через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно осуществит его фотофиксацию методом распознавания лица;

после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.

Кроме того, аналогично клиент сможет поделиться копией цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта и в отделении банка. Это уменьшит время обслуживания клиента, ведь не нужно будет делать копии паспорта, как это происходит сейчас.

Какие преимущества нового метода?

Фактически на сегодняшний день – это единственная возможность для финансовых учреждений дистанционно проверить идентификационные данные граждан, содержащиеся в государственных реестрах. Преимущества этого метода:

простота использования;

надежность для банков – такие идентификационные данные получены из надежного источника;

диджитализация процессов и ускорения обслуживания клиентов банков.

Когда банки смогут предложить этот метод своим клиентам?

Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить этот механизм после проведения тестирования функционала. В то же время банкам понадобится время для подключения к системам Министерства цифровой трансформации и настройка операционных процессов.

Справка

По информации Министерства цифровой трансформации в настоящее время в Украине в реестрах:

около 3,5 млн ID-карт, которые украинцы получали с 2016 года;

около 17 млн биометрических загранпаспортов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине некоторые банки из-за нового закона о Финансовом мониторинге начали блокировать даже мелкие переводы. Иногда "замораживают" и депозиты, а чтобы вернуть деньги, нужно обратиться с требованием в банк и оставить жалобу в НБУ.