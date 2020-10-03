Украинцы сдали тонны денег, которые перестали принимать: куда отнести

Клиенты ПриватБанк за сентябрь сдали 16,8 млн монет номиналом 25 копеек, которые с 1 октября вывели из оборота. Общий вес – 48,6 тонн на 4,2 млн грн.

Об этом сообщил на своей странице Facebook представитель пресс-службы банка Олег Серга. Отметим, без ограничений и бесплатно можно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021 включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 включительно.

"За один день 1 октября 2020-го клиенты ПриватБанка принесли в кассу банка для обмена 25-копеечных монет, которые выходят из обращения, на сумму около 900 тыс грн. Всего за месяц с 1 сентября по 1 октября 2020 клиенты ПриватБанка принесли для обмена 25-копеечных на общую сумму 4,2 млн грн", – отмечает Серга.

Сколько монет сдали FB

Из оборота вывели все банкноты, выпущенные до 2003 года, номиналом от 1 до 200 грн.

Какие деньги вывели из оборота НБУ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине Национальный банк второго июня 2020 года ввел в оборот новую сувенирную монету номиналом 10 грн. Монета посвященную совке роскошной (ночная бабочка).