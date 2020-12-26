Украинцы рассказали, на какую пенсию рассчитывают: сколько получат на самом деле

Украинцы в среднем называют приемлемую для себя пенсию в размере 11 359 гривен, что в 3,3 раза превышает зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии в октябре 2020-го.

Об этом говорится в данных социологического исследования Research & Branding Group (проводили опрос с 16 по 25 октября 2020 года. Всего опрошено 1800 респондентов). При этом средняя пенсия в Украине составляет около 3,5 тыс. грн.

Следует отметить, что по сравнению с ноябрем прошлого года представления украинцев об уровне приемлемой пенсии выросли несущественно (примерно на 3%) – с 11,0 тыс. гривен в 2019 году до 11,4 тыс. гривен в 2020 году.

Результаты анализа показывают, что на представление украинцев относительно приемлемого для них уровня пенсии в определенной степени влияют такие социально-демографические характеристики, как пол, возраст, местность и регион проживания:

Для мужчин характерно декларирование более высокого размера приемлемой пенсии, чем для женщин (в среднем, соответственно, 12,1 тыс. и 10,8 тыс. гривен)

С увеличением возраста украинцев, как правило, снижается и размер пенсии, который они считают приемлемым. Так, у лиц пенсионного возраста средний уровень приемлемой пенсии составил 11,2 тыс. гривен, а у лиц в возрасте 30-39 лет – 13,3 тыс. гривен;

В зависимости от типа населенного пункта наиболее высокий средний уровень приемлемой пенсии зафиксирован у жителей областных центров (12,7 тыс. гривен), а самый низкий — среди жителей сельской местности (9,5 тыс. гривен);

В разрезе регионов выделяются жители восточных областей, которые назвали наиболее высокий уровень приемлемых пенсионных выплат – 14,1 тыс. гривен. В остальных регионах значение колебалось в пределах от 10,5 тыс. до 11,0 тыс. гривен.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.