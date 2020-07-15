Украинцам раздают кредиты под 1700% годовых: как дурят и у кого нельзя брать

В Украине кредитные ставки, которые анонсируют как "под 0", в реальности доходят до 1702% годовых! Компании не спешат показывать настоящие условия предоставления займа, штрафные санкции и пени, но при этом активно рекламируются в сети.

О том, как украинцы попадают в кредитные ловушки и под какой процент на самом деле дают деньги – читайте в материале OBOZREVATEL.

Реальную кредитную ставку узнать сложно

В интернете можно найти десятки объявлений, в которых обещают кредит под "0%". Например, с таким предложением можно увидеть рекламу компании "СС Лоун". Они готовы предоставить кредит "0% до 15 000 грн".

Реклама кредита под 0% ukrkrediti.com.ua

На сайте компании оказывается, что все-таки незначительный процент нужно заплатить. Однако, хитрость заключается в том, что под такой процент можно получить только первый кредит, а если его вовремя не погасить, долг мигом взлетит.

"СС Лоун" раздает кредиты СС Лоун

Ознакомиться с конкретными условиями предоставления кредита без заполнения анкеты нельзя. Сперва нужно предоставить свои данные компании, а потом уже получить свои условия. На сайте есть только общие условия, в них нет информации о том, сколько придется возвращать.

А вот в реестре судебных решений можно найти конкретные кейсы клиентов компании, которые после пытаются через суд отстоять свое право не платить огромные штрафы и проценты. К примеру, согласно договору № 592690-А, компания выдала кредит под 10 тыс. грн годовых, а вернуть потребовали уже 23,9 тыс. годовых.

Так, долг вырос на 9 тыс. грн за счет процентов и на 4,9 тыс. за счет штрафа. В своем иске клиент "СС Лоун" заявил: что такие условия она не согласовывала и считает их противоправными, а кредитный договор или договор займа между сторонами не заключался.

Правда, суд, согласно опубликованной в реестре информации, в данном случаи занял позицию кредитора. Отметим, кредит в любом случае нужно возвращать. Вопрос лишь в том, понимают ли клиенты, какую сумму и под какие проценты они берут.

Если оформить кредитную карту в любом украинском банке, размер ставки будет в десятки раз меньше! Правда, в банках, скорее всего, проверят кредитную историю и убедятся, что клиент сможет вернуть деньги. А вот подобные "кредитные конторы" микрокредиты выдают всем подряд. Единственные два условия – быть совершеннолетним и иметь украинский паспорт.

В таких условиях риск невозврата кредита очень высок. Но и на этот случай в договоре предусмотрены санкции. Пример договора также удалось загрузить из раздела документы в подвале (нижнем углу) сайта одной из кредитных кантор. "Общество вправе передать персональные данные и другую информацию о заемщике третьим лицам для защиты своих законных прав и интересов" и имеет право "уступать право по договору без согласия клиента".

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко рассказывает OBOZREVATEL: чаще всего кредитные организации имеют собственную коллекторскую службу. Есть специальный отдел, который собирает всю информацию на должника: номера телефона его и всех близких, страницы в соцсетях, место работы и фактического проживания.

После начинается массированная атака: должникам звонят, шлют СМС, находят их родственников, звонят на работу и даже на личные номера коллег. "Иногда могут позвонить коллеге и сказать, что вот такой-то товарищ указал вас в качестве поручителя по кредиту. Это, разумеется, невозможно без согласия самого поручителя. Да и сами они регулярно заявляют, что дают кредиты без справок и поручителей. Задача – достать клиента", – рассказывает Мазуренко.

В Нацбанке видят проблему, но виноваты сами клиенты

Украинцам стоит быть очень осторожными с кредитами "под 0%", заявили в пресс-службе НБУ. Банки не раздают средства просто так. "Фишка кредитов "под 0%" – эта ставка может действовать неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту – 1702% годовых", – рассказывают в НБУ.

То есть если взять две тысячи гривен, то через год уже придется вернуть более 34 тыс. грн.

"Но есть сложность. Человек самостоятельно подписал договор с такими условиями. Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, – это суд", – поясняют в НБУ.

Действующее законодательство по отношению к кредитным организациям (небанковским финансовым учреждениям) достаточно лояльное. Таких жестких требования, обязательное присутствия при выдаче карты, проверка материального положения клиента, нет.

Если вы решили получить "быстрый" кредит, то убедитесь, что вы прочитали все условия, которые прописаны в договоре. И до того, как подтвердить свое согласие, хорошо прочитайте ту часть документа, которая касается кредитных ставок, штрафов и пени. А еще убедитесь, что действительно сможете оплатить кредит.