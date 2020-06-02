Украинцы получают фальшивки, попасться может любой: как защитить себя

Украинцам попадаются фальшивые 100-долларовые купюры, которые практически невозможно невооруженным взглядом отличить от настоящих. Встретить "бумажки" вместо валюты можно практически в любом месте, даже в кассах украинских банков.

О том, откуда берутся фальшивки и как не попасться фальшивомонетчику, читайте в материале OBOZREVATEL.

Откуда берутся фальшивки в Украине

В Украине, по данным Нацбанка, 75% всех фальшивок в иностранной валюте – доллары. И 96% от всех "нарисованных баксов" – 100-долларовые купюры. Если гривни подделывают только в Украине, то ненастоящая американская валюта встречается по всему миру. Время от времени ввозят целые партии фальшивок из ЕС.

Для мошенников это целый бизнес. Причем заказать подделку можно даже в интернете. Найти нужные контакты можно в Darknet (сегмент интернета, где проводится большая часть незаконных операций), а договориться о покупке фальшивок – в Telegram. В интернете работают целые магазины по продаже подделок. Подробнее о них вскоре читайте на OBOZREVATEL.

"Валюта" оплачивается биткоинами, ее доставляют просто по почте. Чаще всего платить нужно около 30% номинала. То есть за 100-долларовую купюру просят $30.

Недавно одна из сотрудниц отдела бухгалтерии крупной украинской компании обратилась к OBOZREVATEL, чтобы рассказать о фальшивой 100-долларовой купюре, которая попалась ей при обмене валюты. Даже имея навыки определения подлинности валюты, не смогла самостоятельно узнать фальшивку. Более того, и специальная машинка для подсчета денег, которая должна сигнализировать о ненастоящих деньгах, пропустила лже-купюру.

"Доллары передали мне, чтобы разменять. У меня была сразу крупная сумма. Я пересчитала все деньги на машинке, она якобы должна определять фальшивки и сигнализировать. Все прошло нормально. А когда отправила с этой суммой мужа в обменник, оказалось, что там есть фальшивка", – рассказывает сотрудник одного из крупных предприятий.

Аналитик Егор Комов рассказывает: большинство фальшивых долларов в Украине привозят из-за границы. У нас изготовляют гривни номиналом в 200 и 500 грн. Их легче сбыть, а вот с валютой есть риски. Более того, чтобы "растворить" поддельную валюту, она должна быть хорошего качества. Настолько хорошего, чтобы можно было обменять, например, через терминал и чтобы машина не вычислила обман.

"В основном фальшивые доллары попадают с рук. Это серый сегмент экономики, это нелегальные обменники. Знаю о случаях, когда фальшивые доллары обнаруживали даже в кассах банка. Но это скорее исключение, невнимательность сотрудников банка и действительно качественная подделка. У нас такие не изготовляют", – рассказывает Комов.

"Знаю о случаях, когда фальшивые доллары обнаруживали даже в кассах банка. Но это скорее исключение, невнимательность сотрудников банка и действительно качественная подделка", – рассказывает Комов.

Утверждать о том, что фальшивые доллары заполонили – нельзя. И по данным НБУ, и согласно оценкам банкиров, это скорее исключение из правила. Более того, украинская статистика выявления фальшивых купюр значительно уступает по масштабу многим европейским странам.

"Случаи выявления фальшивых купюр в кассах банковских учреждений это скорее исключения из общего правила. У сотрудников отделений есть все необходимые инструменты для того, чтобы провести контроль и проверку подлинности. А если возникают любые сомнения, специалисты банков отправляют купюры на экспертизу в НБУ", – рассказывают в одном из украинских банков.

Как не купить фальшивку

Покупать валюту в банках. Несмотря на то, что фальшивые деньги могут попасться даже в кассах банков, легальные финансовые учреждения остаются самым надежным продавцом валюты. У банков есть больше возможностей обнаружить ненастоящие деньги. При покупке или снятии валютного депозита каждую купюру стоит внимательно рассмотреть сразу на месте. Если есть сомнения – можно требовать отправить купюру на экспертизу или заменить ее на другую. В Нацбанке могут сделать окончательный вывод, настоящие деньги или нет.

Проверять обменники. В Украине, только по официальной информации Нацбанка, обнаружили более 200 нелегальных обменников. Их перечень можно увидеть на сайте регулятора. Но и там список неполный. Прежде чем покупать доллары в пункте обмена, стоит проверить наличие лицензии от Национального банка.

Потребовать чек. Также при покупке валюты вам обязаны выдать чек. Если никакого документа, подтверждающего покупку, вам не дают, лучше всего отказаться от такой операции. Если же вам уже продали фальшивку – обращайтесь в полицию.