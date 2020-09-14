Украинцы получат по две пенсии: в Кабмине раскрыли планы

Украинцы при выходе на пенсию будут получать по две выплаты, а со своих зарплат платить дополнительный взнос. Соответствующее нововведение должны разработать до конца года.

Соответствующие планы опубликованы в планах Кабинета министров, говорится в материале OBOZREVATEL. Здесь есть как сторонники, так и противники такого решения. Например, бывший министр соцполитики Андрей Рева настаивает, что в существующей ситуации сохранить и тем более приумножить собранные средства крайне сложно.

По словам премьера, накопительные пенсии будут выплачивать наряду с солидарными (те, что есть сейчас). "Когда ты выходишь на пенсию, то можно этот бонус сразу снять, а можно его растянуть во времени", – пояснил премьер.

Для примера, если ежемесячно откладывать на накопительный счет по 7% от зарплаты, то на пенсии можно будет получать дополнительную выплату в размере 10,2% от последней зарплаты.

Какой был бы размер второй пенсии:

При зарплате в 20 тысяч и взносе в 7% – 2 тысячи гривен;

При зарплате в 10 тысяч и взносе в 7% – 1,02 тысячи гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3 до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

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