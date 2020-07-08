Украинцы по-новому заплатят за свою землю: кто и сколько

В Украине ряд "Слуг народа" зарегистрировали законопроект №3131, который введет минимальный налог на землю, который будет зависеть от ее оценочной стоимости. Платить придется даже тем, кто сейчас освобожден от налога.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Законопроект всего лишь устанавливает минимальную сумму, которую должен заплатить украинец за свой сельскохозяйственный пай. В среднем это около 1400 грн за га (в Киевской области, к примеру, 1326,5 грн). Размер минимального налога – 5% от оценочной стоимости гектара. Платить его нужно раз в год.

Если подоходный налог (на доход, который получили от пая) и налог на землю (устанавливает местная власть в пределах от 0,3% от оценочной стоимости) меньше минимальной суммы, то придется заплатить минимальную сумму.

Но здесь есть важное уточнение. Сейчас, как поясняет юрист Александр Плахотник, согласно 281 статьи Налогового кодекса, пенсионер, ветеран, чернобылец, который владеет землей площадью до 2 га, может вообще не платить налоги.

Согласно законопроекту №3131, платить должны будут все, кто владеет землей сельскохозяйственного назначения площадью от одного га. И даже ветераны и пенсионеры, которые сейчас ничего не платят.

Один из авторов законопроекта Марьян Заблоцкий в комментарии OBOZREVATEL заявил, что в Украине нет ни одного пенсионера, который владеет землей площадью меньше гектара, самостоятельно ее обрабатывает или же вовсе ее не использует. Мол, на самом деле вся подобная земля уже находится в аренде, но официально отношения не оформляют.

"Попробуйте сами обработать хотя бы грядку. А потом представьте несколько гектаров. Невозможно это сделать. Есть арендатор, который официально не оформляет аренду и не платит налоги в бюджет села. Не существует пенсионера, который бы самостоятельно обрабатывал несколько гектаров. Это физически невозможно", – рассказывает Заблоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подготовили концепцию налога на выведенный капитал, который может заменить налог на прибыль.

В Украине, чтобы заверить завещание, подтвердить подпись или написать доверенность, придется платить в десятки раз больше. Государственную пошлину на нотариальные услуги предлагают повысить в 17-750 раз (зависимо от услуги). Соответствующие нововведения описаны в законопроекте №3236-1, который зарегистрировал нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.