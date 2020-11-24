Украинцы по-новому заплатят налоги за свои квартиры: платежки могут взлететь в разы

В Украине вместо того, чтобы считать налог исходя из площади жилья, предлагают учитывать только ее стоимость. К примеру, по действующим правилам в Киеве за квартиру в 70 квадратов стоимостью 1,2 млн грн нужно заплатить налог на недвижимости в размере 708,4 грн. А по новым правилам – 2 400 грн. За такую же квартиру, но стоимостью в 2 млн грн (к примеру, жилье находится в центре) по действующим правилам нужно заплатить те же 708,4 грн, а по новым правилам – 4 000 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "К примеру, если у вас трехэтажный дом в предместье Киева, а мне от бабушки остался дом такого же метража в плохом месте. Мы будем платить одинаковый налог. А это неправильно. У нас есть база оценки недвижимости, дали время подготовить базу. Будут взимать налог исходя из стоимости жилья", – рассказал глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев.

Ставка налога : до 0,02% от оценочной стоимости;

могут не платить: пенсионеры, ветераны, малолетние или недееспособные, если цена квартиры до 300 минималок (в городах-миллиониках) и до 100 минималок в городах с населением д 1 млн человек. Для домов – 600 минималок в крупных городах и 250 минималок – в городах с населением до млн человек.

Правда, здесь стоит учитывать, что для оценки недвижимости всех украинец понадобится достаточно длительный период. На это Данил Гетманцев предлагает дать Кабмину ровно год.

Аналитик Сергей Родлер в комментарии OBOZREVATEL пояснил: привязка к стоимости жилья привдеет к тому, что налог будет ежегодно рости. Так, одно из старейших агентств недвижимости в мире – Knight Frank Group опубликовало список городов с самым высоким темпом роста цен на жилье в 2020 году и Киев занял в нем 11 место с цифрой в 11,2%. В других регионах страны ситуация схожая. Причем, растет не только "вторичка", но и "первичка" из-за большого числа импортных стройматериалов, активно дорожающих из-за роста курса.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).