Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Украинцы отказываются работать по 8 часов: ситуация на рынке труда изменилась

Читать материал на украинском

Украинцы все чаще делают выбор в пользу меньшего рабочего времени и свободной занятости. Даже если это сопровождается уменьшением доходов. Количество резюме соискателей, интересующихся удаленной работой и/или занятостью с гибким графиком за последние 12 месяцев выросла в 2,5 раза.

Об этом со ссылкой на аналитиков кадровых порталов сообщает издание UBR. Главным образом такой работой интересуются представители следующих профессиональных сфер:

  • IT, телеком.

  • Маркетинг, реклама, PR.

  • Искусство, медиа.

Самое большое число резюме с пожеланием иметь свободный график и/или работать удаленно в Украине размещают:

  • Разработчики программного обеспечения.

  • Web-мастера и инженеры.

  • Специалисты по PR, маркетинговым коммуникациям, интернет-маркетингу.

  • Копирайтеры.

  • Дизайнеры.

  • Фотографы.

  • Журналисты.

  • Дауншифтинг для молодых

Работа в Украине

Работа в Украине

futurecenter.in.ua

Новости
Все больше украинцев недовольны своей работой: эксперт озвучила статистику

Почти половина соискателей (47%), нацеленных на такую работу, входят в возрастную категорию 19-30 лет. То есть – представители поколения Y. Считается, что именно для них наиболее характерно соблюдать баланс работы и личной жизни. Это приписывается и их преемникам - поколению Z. А значит спрос на удаленную работу и занятость со свободным графиком будет только расти.HR-эксперт компании Rabota.ua Татьяна Пашкина рассказала, что не все соискатели готовы "заработать все деньги мира, вкалывая с утра до ночи". Некоторые согласны на меньшую зарплату и менее престижную работу, но – с меньшей нагрузкой.

Журналисты, преподаватели английского, бухгалтеры переходят на фриланс. Чтобы посвятить больше времени семье или путешествиям. Иногда такие специалисты настолько втягиваются в свободный график, что значительно повышают качество своей работы. И за счет меньшего числа клиентов зарабатывают больше, чем когда просиживали в офисах от звонка до звонка.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как украинцам должны оплачивать командировочные, отпуск и больничный. В 2019-м установили такие выплаты:

  • минимальный размер больничного – около 100 грн в день (было около 90 грн);

  • минимальные суточные – 60 грн (сумма не изменилась);

  • максимальные суточные – 417,3 грн (было 372,3 грн);

  • командировка за границу – до 80 евро.

Отметим, что в Украине уже несколько лет рассматривают новый проект Кодекса законов о труде. Если его примут, рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Работа в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
работа рынок
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Правильно, нехер работать! Скоро на Украине самой популярной профессией станет активист.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel