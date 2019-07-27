Украинцы отказываются работать по 8 часов: ситуация на рынке труда изменилась

Украинцы все чаще делают выбор в пользу меньшего рабочего времени и свободной занятости. Даже если это сопровождается уменьшением доходов. Количество резюме соискателей, интересующихся удаленной работой и/или занятостью с гибким графиком за последние 12 месяцев выросла в 2,5 раза.

Об этом со ссылкой на аналитиков кадровых порталов сообщает издание UBR. Главным образом такой работой интересуются представители следующих профессиональных сфер:

IT, телеком.

Маркетинг, реклама, PR.

Искусство, медиа.

Самое большое число резюме с пожеланием иметь свободный график и/или работать удаленно в Украине размещают:

Разработчики программного обеспечения.

Web-мастера и инженеры.

Специалисты по PR, маркетинговым коммуникациям, интернет-маркетингу.

Копирайтеры.

Дизайнеры.

Фотографы.

Журналисты.

Дауншифтинг для молодых

Работа в Украине futurecenter.in.ua

Почти половина соискателей (47%), нацеленных на такую работу, входят в возрастную категорию 19-30 лет. То есть – представители поколения Y. Считается, что именно для них наиболее характерно соблюдать баланс работы и личной жизни. Это приписывается и их преемникам - поколению Z. А значит спрос на удаленную работу и занятость со свободным графиком будет только расти.HR-эксперт компании Rabota.ua Татьяна Пашкина рассказала, что не все соискатели готовы "заработать все деньги мира, вкалывая с утра до ночи". Некоторые согласны на меньшую зарплату и менее престижную работу, но – с меньшей нагрузкой.

Журналисты, преподаватели английского, бухгалтеры переходят на фриланс. Чтобы посвятить больше времени семье или путешествиям. Иногда такие специалисты настолько втягиваются в свободный график, что значительно повышают качество своей работы. И за счет меньшего числа клиентов зарабатывают больше, чем когда просиживали в офисах от звонка до звонка.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как украинцам должны оплачивать командировочные, отпуск и больничный. В 2019-м установили такие выплаты:

минимальный размер больничного – около 100 грн в день (было около 90 грн);

минимальные суточные – 60 грн (сумма не изменилась);

максимальные суточные – 417,3 грн (было 372,3 грн);

командировка за границу – до 80 евро.

Отметим, что в Украине уже несколько лет рассматривают новый проект Кодекса законов о труде. Если его примут, рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!