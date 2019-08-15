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Украинцы остались без электроэнергии: по всей стране бушует стихия

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В Украине из-за порывов ветра 15 августа без электроэнергии остался 151 населенный пункт. Жители как минимум пяти областей пострадали от стихии.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) обесточены 151 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская - 61, Львовская - 34, Тернопольская - 25 Черновицкая - 19 и Волынская - 12. По состоянию на 7 ч. 15 августа остаются частично разрушенными 174 (было 227, восстановлено 53) крыши зданий в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях", – говорится в сводке ГСЧС.

Непогода в Украине

Непогода в Украине

Pixabay

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Ранее синоптики уточняли, что после праздника Маковея 14 августа погода в Украине будет сложной на протяжении всей недели, до 17-18 августа. Ожидаются дожди и сильные ветры. Причина - активный атмосферный фронт из Центральной Европы, который накрыл западные, северные регионы и Винницкую область.

Отметим, 15 август, на северо-западе Украины существенно похолодает, на остальной территории по-прежнему будет сухо и жарко. В западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях кратковременные дожди, грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в четверг, 15 августа, в Киеве резко похолодало. Такая погода продержится до воскресенья, 18 августа. Днем столбики термометров до конца недели не будут подниматься выше +21...+25 градусов.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
погода
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lykin vasa
lykin vasa
да,не радостно...
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филипп филипыч
филипп филипыч
цитата местного упоротого, радующегося бедам простых людей под ником "Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !" 30.07.2019 08:29 "Кара небесная ! И потоп в том числе." ну что упоротый скажешь?
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