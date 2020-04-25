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25 апреля • обновлено в 09:49
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Украинцы обязаны заполнить декларации и заплатить налоги в мае: кто и сколько отдаст

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Украинцы обязаны заполнить до 1 мая декларации и до 10 мая заплатить налог за первый квартал. Речь идет о тех налогоплательщиках, кто получает дополнительную прибыль.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, налог в размере 18% (НДФЛ) и 1,5% военного сбора должны платить все украинцы, которые имеют доходы от:

  • независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д) – 18%;

  • доход от аренды недвижимости – 18%;

  • прибыль от ценных бумаг – 18%;

  • вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;

  • подарки и не целевая благотворительность – 18%;

  • от продажи собственной сельхозпродукции – 18%;

  • доход от продажи недвижимости – 5%.

Налог

Налог

К примеру, если вы торгуете овощами из собственного огорода, или сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог. Правда, львиная доля украинцев не просто не декларируют дополнительные доходы, но даже не знают, что это нужно делать.

За уклонение от уплаты налогов грозит как минимум административная ответственность и штрафы, однако проконтролировать, кто и откуда получает средства сложно. Налоговый эксперт Геннадий Грушко рассказывает: культура уплаты налогов в Украине пока еще только формируется. Украинцы не доверяют государству и привыкли скрывать все, что можно скрыть, уверен Грушко.

"Нужно ли декларировать свои доходы? Конечно, нужно. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а не знание этих законов от ответственности не освобождает. Я всегда говорю своим клиентам одну и ту же фразу: заплати налоги и спи спокойно", – отмечает Грушко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная налоговая служба запустила бесплатный видеокурс, обучающий, как пользоваться электронными сервисами ГНС в условиях карантина в Украине.––

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
работа Государственная налоговая служба (ГНС) налоги
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