Украинцы обязаны за август заплатить налоги за свои квартиры: нарушителям грозят штрафы

Украинцы до 1 июля получили квитанции на оплату налога на недвижимость (за квартиры площадью от 60 и за дома от 120 кв.м). Платить нужно только за ту площадь, которая превышает указанную "норму". Если не заплатить до конца августа, грозят крупные штрафы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Размер налога – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы. Платить в 2020-м нужно за 2019-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4173 грн, значит, платить нужно до 62,5 грн за квадрат.

Предположим, вам лично принадлежит квартира площадью 100 квадратных метров. При этом вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется "лишние" 40 квадратов – 2,5 тыс. грн.

С момента, как пришла квитанция, у украинцев есть ровно 60 дней на оплату. Последнее "письмо" прислали до 1 июля – после этого квитанции-уведомления больше не рассылают. Но если вас не просят заплатить налог, но вы владеете большой квартирой или домом, возможно, стоит самостоятельно обратиться в местное отделение налоговой службы и проверить, не потерялась ваша квитанция.

К слову, ежегодно около миллиона украинцев получают квитанции. Причем, как отмечает юрист Александр Плахотник, судя по данным сборов, платят украинцы исправно. Если же опоздать на 30 дней, то помимо самого налога придется отдать и 10% штрафа, при задержке больше, чем на месяц, штраф составит уже 20%.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).