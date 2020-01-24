Украинцы обязаны вносить абонплату за газ: как изменится стоимость и почему две платежки

Украинцы должны ежемесячно вносить абонплату на газ. Ее размер зависит от объемов потребления и региона. Причем платить нужно даже если не пользуетесь голубым топливом.

О том, как изменятся общие суммы в платежках и как формируют счета – читайте в материале OBOZREVATEL.

Тарифы повысили под предлогом снижения

Украинцы с 1 января вносят абонплату на газ. Если раньше расходы на транспортировку включали в общий тариф, то сейчас приходят две платежки. Одна за газ как товар, а вторая за его доставку.

И независимо от того, потребляете ли голубое топливо, так или иначе придется платить за его доставку. Стоимость – от 0,28 до 1,99 грн за куб, зависимо от региона. Это на 46% дороже, чем в прошлом году. И уже летом тариф поднимут еще на 20%.

Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – пояснили в пресс-службе Региональной газовой компании.

Для примера OBOZREVATEL подсчитал. как менялась стоимость голубого топлива для Винницкой области. Стоит учитывать, что последняя цифра – 7,97 грн – рассчитана с учетом цены кубометра + абонплаты на один куб. Но если в прошлом году тратили меньше голубого топлива, то и конечная стоимость кубометра может быть меньше.

Стоит учитывать, что зимой топливо традиционно растет в цене вместе с повышением спроса. В этом году частично к подорожанию привели и новые правила. Они могут быть выгодны тем, кто мало потребляет. Например, для тех, кто пользуется только газовой плитой, абонплата составит до 16 грн. В то же время владельцы домов, которые отапливаются голубым топливом, заплатят в разы больше.

Что с другими тарифами

В Украине еще несколько месяцев назад отменили граничный тариф на отопление и горячую воду. Его принял прошлый Кабмин накануне выборов. Тогда среди министров не было единогласной позиции, стоит ли это делать. Логика в том, что если экономически обоснованная стоимость выше граничной, то убытки предприятий должны компенсировать из госбюджета. А это миллиарды гривен.

Вместо этого правительство внесло правки в постановления и разрешило предприятиям снижать цены на тепло после того, как дешевеет газ. Мол, это позволит на 30% урезать тарифы. По факту же это только возможность и реализуют ее только при определенном стечении обстоятельств.

Правда, в декабре ряд предприятий, как заявил премьер Алексей Гончарук, все-таки снизили цены на Гкал. В Кабмине привели примеры снижения сумм в платежках:

по 1-комнатных квартирах: от 80 грн в Киевской области и до 292 грн в Львовской области;

по 2-комнатных квартирах: от 110 грн в Черниговской области до 435 грн в Днепропетровской области;

по 3-комнатных квартирах: от 140 грн в Днепропетровской области до 563 грн в Ровенской области.

"А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года", – сообщил Гончарук.

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