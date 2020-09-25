Украинцы могут в разы меньше платить за отопление: в Идея Банке дают деньги на правильный ремонт

Существенное подорожание энергоносителей, которое произошло за последние пять лет, мотивирует украинцев утеплять свое жилье и устанавливать энергосберегающее оборудование. Таким образом удается значительно снизить стоимость отопления и в перспективе нескольких лет окупить затраты на энергоэффективный ремонт дома.

Например, замена окон на двухкамерные стеклопакеты и утепление стен, крыши и перекрытия над подвалом в частном или дачном доме площадью около 100 кв. м позволяет снизить энергопотребление почти на 20%. Правда, на такое улучшение придется потратить 130-170 тыс. грн. В случае замены окон и утепления стен двухкомнатной квартиры в многоэтажке советских времен экономия также составит около 20%, а ориентировочная стоимость соответствующих работ с учётом цены строительных материалов — 25-40 тыс. грн.

Наверное, большинству украинских семей такие суммы надо накапливать длительное время и при этом продолжать мерзнуть и терять деньги на оплате отопления в зимний период. Альтернативой становятся банковские кредиты наличными, которые можно использовать на любые цели — от приобретения энергоэффективного оборудования или материалов до оплаты работ строительной бригады.

В случае, если собственные наличные средства ограничены, банки предлагают клиентам решение – кредиты наличными. А при условии подтверждения, что средства потрачены на повышение энергоэффективности – покупку оборудования, материалы, – банки могут предоставлять скидки. Они позволяют удешевить обслуживание кредита и вовремя утеплиться до наступления холодов.

Чтобы получить такой кредит, потенциальному заемщику нужно заполнить заявку на сайте Идея Банка. В течение одной минуты банк отправит СМС-сообщение с предварительным решением о возможности оформления займа. Получить деньги и договор можно дома, заказав услуги курьера.

Для удобства клиентов Идея Банк предоставляет возможность выбрать свою персональную дату внесения ежемесячного платежа по кредиту в зависимости от графика получения доходов. Погашать кредит бесплатно без дополнительных комиссий можно через интернет-банкинг IdeaOnline. При наличии финансовых возможностей заем можно выплатить досрочно без каких-либо санкций.