Украинцы могут получить большую пенсию: эксперт назвал три главных способа

В Украине для того, чтобы получить высокую выплату, придется заранее откладывать часть зарплаты. Для этого есть как минимум три финансовых инструмента.

Об этом OBOZREVATEL рассказал эксперт по личным финансам Алексей Половинкин. Он назвал главные механизмы:

откладывать деньги на банковском депозите;

Но здесь важно учитывать, что если банк закроют, то вкладчику вернут только до 200 тыс. грн (остальная сумма сгорит). Правда, такая норма не касается государственного Ощадбанка, он покамест гарантирует возвращения всей суммы вклада в случаи ликвидации;

покупать государственные ценные бумаги – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

В банках, говорит Алексей Половинкин, готовы покупать своим клиентам такие бумаги только если сумма составляет от 100 тыс. грн, однако брокеры готовы продать бумаги на сумму всего от 1150 грн.

"У ПриватБанка на сайте сказано, что минимально можно купить ОВГЗ на миллион гривен. Но если с ними связаться, то можно узнать, что от 100 тыс. грн уже можно покупать облигации. Второй вариант – покупать через брокеров. Тогда можно уже покупать облигации от 1150 грн или от 1000 долларов (если ОВГЗ в валюте)", – поясняет эксперт.

воспользоваться услугами частного страхового фонда;

Здесь также есть свои риски, однако такой инструмент можно считать одним из самых консервативных.

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Покупать ежемесячно валюту и откладывать, например, в евро или в долларах. Половинкин считает это не самым оптимальным вариантом. Однако это лучше, чем вообще ничего не делать.

"Это как зарядка. Лучше начать с небольшого шага. Если не можете полчаса каждое утро заниматься, лучше пройтись пять минут пешком, чем остаться в кровати. Так и с сохранением. Лучше откладывать в валюте, чем вообще ничего не делать", – говорит эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине проводят активную проверку всех получателей соцпомощи. Для этого еще в прошлом году приняли специальный закон, который позволил анализировать доходы и расходы даже тех, кто уже три года как не получает деньги от государства.