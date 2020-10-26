Как в Украине подорожает газ и за что начисляют долги задним числом: новые правила

Украинцы получают долги, начисленные задним числом. Объемы пересчитывают с учетом температурного коэффициента, мол, на самом деле газа использовали больше, чем показал счетчик.

Такие долги используют для того, чтобы удержать клиентов от перехода к конкурентам. Такое право появилось вместе с запуском рынка газа. Вместе с тем будут расти и цены на коммунальные услуги.

Подробнее о том, как насчитывают долги и что будет с тарифами – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новые правила на рынке газа и долги

Украины с 1 августа могут свободно менять поставщика газа. До этого большинство потребителей пользовались услугами связанных с облгазами газсбытов, теперь можно без особых проблем стать клиентом другой компании.

Покамест новыми правилами украинцы пользуются неохотно, да и не в каждом населенном пункте есть такая возможность. С другой стороны, старый поставщик перед тем, как отпустить клиента, требует заплатить новый долг, который получился после применения температурного коэффициента.

"Люди жалуются, что получили тысячи гривен долга за так называемые "температурные коэффициенты" после того, как изменили поставщика газа. При этом задолженность им насчитали "задним числом" – еще с 2015 года. И раньше клиентам о таких долгах не сообщали. В предыдущих счетах никакой задолженности у людей не было", – рассказала координатор жилищно-экономических программ "Опоры" Татьяна Бойко.

К примеру, с такой проблемой столкнулся житель Каменского Андрей Иванченко. Коэффициент ввели еще в конце 2018-го. Таким образом, поставщики якобы компенсировали разницу между объемами, которые они предоставляют потребителю и теми, которые фиксируют счетчики.

"В "Днепропетровскгаз Сбыте" у меня остались долги, которые возникли вследствие неправомерного начисления по температурным коэффициентам. Сейчас АМКУ и НКРЭКУ судятся с облгазами за их отмену", – рассказал OBOZREVATEL Андрей.

Суды длятся до сих пор. Нацкомиссия и Кабмин выступают против дополнительных начислений, а газсбыты пытаются не потерять свои деньги и продолжают начислять долги.

"Операторы газораспределительных систем не имеют права приводить объемы потребленного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов. Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 23 ноября 2018 выразила свою позицию по этому поводу", – говорится в заявлении НКРЭКУ.

Новый рынок повлияет и на цены

В Украине, как и в Европе, закончится "эра дешевых энергоресурсов". Подорожание голубого топлива может продолжаться до конца зимы, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"Мы видим, что цена на газ растет, и уже сегодня она больше 180 долларов. И очевидно, что такой тренд будет продолжаться до зимы или до окончания зимы. Я думаю, что эра дешевых энергоресурсов, которая началась весной этого года, проходит", – заявил Герус в ходе дискуссии Energy Inside.

"Цена возрастет потому, что меняется сезон. Как правило, это происходит с приближением зимы. В каких границах она будет находиться – сейчас сказать сложно, но ожидаемо, что ее уровень будет ниже, чем прошлой зимой. Ныне сформированы высокие запасы природного газа в хранилищах, а на снижение спроса повлияла пандемия коронавируса", – рассказала в комментарии OBOZREVATEL аналитик Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская.

По другим оценкам, же в декабре на рынке стоимость кубометра может составить 7 грн. Это значительно меньше, чем прошлогодняя цена, но при этом больше, чем украинцы платят сейчас.