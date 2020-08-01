Украинцы лишатся части пособий: экс-министр указал на проблему в новых правилах

В Украине новая методика расчета дохода при назначении государственной материальной помощи приведет к тому, что часть украинцев после перерасчета получит меньшие выплаты.

Об этом OBOZREVATEL рассказал экс-министр соцполитики Андрей Рева. В доходы украинцев будут вписывать даже субсидии, то есть "на бумаге" они станут богаче и размер материальной помощи для них уменьшится.

Как изменили правила:

в доход будут считать субсидии;

на каждого безработного будут считать доход не меньше 0,5 минимальной зарплаты (было прожиточного минимума);

на каждого солдата будут считать доход в 0,25 минималки (было 0,5 прожиточного минимума.

"Допустим многодетная семья подает документы на получение государственной помощи как малообеспеченная. По новым правилам им в доходы впишут еще и субсидию, а общий размер помощи на детей уменьшается. Они говорят, что увеличили помощь на детей до 2,5 прожиточных минимумов. Но по факту они включили в доходы субсидию и таким образом абсолютно нивелировали какое-либо повышение", – поясняет бывший министр.

Кроме того, искусственно увеличили и расчетный размер дохода на безработных, которые зарегистрированы в Центре занятости. Раньше, если они получали выплату меньше прожиточного минимума, их расчетный доход учитывали на уровне ПМ, а сейчас будут считать как половину от минимальной зарплаты.

"Теперь смотрите, что происходит. Если человек находится на учете в службе занятости и получает деньги от службы занятости. Раньше в методики расчета было написано, что за каждый месяц, когда такая помощь меньше 2197 грн, ему учитывали доход 2197 грн. А за каждый месяц, когда такая помощь больше этой суммы, учитывали фактический размер. Теперь они заменили прожиточный минимум на 0,5 минимальной зарплаты. С первого сентября это 2500 грн. Они увеличили расчетную цифру доходов граждан", – поясняет политик.

Также по-новому будут считать и доход на солдатов-срочников. "Раньше им считали доход 0,5 прожиточного минимума. Это 1098,5 грн, а теперь будут считать 0,25 от минимальной зарплаты. С 1 сентября это 1250 грн. Опять же искусственно увеличили им доход. Доход для расчета государственной помощи увеличили, а саму помощь – уменьшили", – говорит Рева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.