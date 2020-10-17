Украинцы имеют права на доплаты к пенсиям: кто может получить на 475 грн больше

Александр Литвин Личные финансы 11:07, 17.10.2020 Обновлено: 11:09, 17.10.2020

Украинцы имеют право на доплаты к пенсиям, это касается тех, кто пострадал в Чернобыльской катастрофе. Кроме того, доплата положена и тем, кто имеет стаж сверх нормы.

Как сообщает издание "На пенсии", выплата в дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, предусмотрена статьями 50 и 51 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

1) лицам, принадлежащим к категории 1:

из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

  • лицам с инвалидностью I группы – 474,5 0 грн;

  • лицам с инвалидностью II группы – 379,6 0 грн;

  • лицам с инвалидностью III группы – 284,7 0 грн;

для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:

  • лицам с инвалидностью I группы – 341,64 грн;

  • лицам с инвалидностью II группы – 227,76 грн;

  • лицам с инвалидностью III группы – 170,82 грн;

2) лицам, относящимся к категориям 2-4:

  • лицам, принадлежащим к категории, 2 – 170,82 грн;

  • лицам, принадлежащим к категории, 3 – 113,88 грн;

  • лицам, принадлежащим к категории, 4 – 56,94 грн;

3) детям с инвалидностью, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью, – 170,82 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, доплату можно получить и за стаж сверх нормативного. В декабре прибавка за год дополнительного стажа увеличится с 17,12 до 17,69 грн, а с июля 2021-го до 18,54 грн, а с декабря следующего года – до 19,34 грн.

На прибавку имеют право женщины, которые отработали больше 30 лет и мужчины, которые имеют от 35 лет стажа. Кроме того, на прибавку могут рассчитывать и те, кто позже вышел на пенсию по собственному желанию:

  • на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

  • на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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