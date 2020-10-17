Украинцы имеют права на доплаты к пенсиям: кто может получить на 475 грн больше
Украинцы имеют право на доплаты к пенсиям, это касается тех, кто пострадал в Чернобыльской катастрофе. Кроме того, доплата положена и тем, кто имеет стаж сверх нормы.
Как сообщает издание "На пенсии", выплата в дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, предусмотрена статьями 50 и 51 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".
1) лицам, принадлежащим к категории 1:
из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
лицам с инвалидностью I группы – 474,5 0 грн;
лицам с инвалидностью II группы – 379,6 0 грн;
лицам с инвалидностью III группы – 284,7 0 грн;
для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:
лицам с инвалидностью I группы – 341,64 грн;
лицам с инвалидностью II группы – 227,76 грн;
лицам с инвалидностью III группы – 170,82 грн;
2) лицам, относящимся к категориям 2-4:
лицам, принадлежащим к категории, 2 – 170,82 грн;
лицам, принадлежащим к категории, 3 – 113,88 грн;
лицам, принадлежащим к категории, 4 – 56,94 грн;
3) детям с инвалидностью, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью, – 170,82 грн.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, доплату можно получить и за стаж сверх нормативного. В декабре прибавка за год дополнительного стажа увеличится с 17,12 до 17,69 грн, а с июля 2021-го до 18,54 грн, а с декабря следующего года – до 19,34 грн.
На прибавку имеют право женщины, которые отработали больше 30 лет и мужчины, которые имеют от 35 лет стажа. Кроме того, на прибавку могут рассчитывать и те, кто позже вышел на пенсию по собственному желанию:
на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;
на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.