Украинцы должны заполнить декларации и заплатить налоги: сколько и за что

Александр Литвин Личные финансы 10:00, 10.10.2020 Обновлено: 11:18, 10.10.2020

Украинцы до 1 мая 2021 года должны сами обратиться в налоговую, заполнить декларацию и уплатить налог за дополнительный доход.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, если вы получаете прибыль как фрилансер или сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог. Правда, львиная доля украинцев не просто не декларируют дополнительные доходы, но даже не знают, что это нужно делать. Заплатить нужно за:

  • доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д.) – 18%;

  • доход от аренды недвижимости – 18%;

  • прибыль от ценных бумаг – 18%;

  • вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;

  • подарки и не целевая благотворительность – 18%;

  • доход от продажи недвижимости – 5%.

За уклонение от уплаты налогов грозит как минимум административная ответственность и штрафы, однако проконтролировать, кто и откуда получает средства, сложно. Налоговый эксперт Геннадий Грушко рассказывает: культура уплаты налогов в Украине пока еще только формируется. Украинцы не доверяют государству и привыкли скрывать все, что можно скрыть, уверен Грушко.

"Нужно ли декларировать свои доходы? Конечно, нужно. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а незнание этих законов от ответственности не освобождает. Я всегда говорю своим клиентам одну и ту же фразу: заплати налоги и спи спокойно", – отмечает Грушко.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).

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