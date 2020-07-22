Украинцы должны заплатить за каждый метр квартиры, иначе придет штраф: кому, сколько и за что

У украинцев осталось чуть больше месяца, чтобы заплатить налоги за свои квартиры и дома. Внести свою лепту в бюджет придется даже тем, кто по какой-то причине не получил квитанцию-уведомления.

Размер налога отличается зависимо от населенного пункта и решения местной власти. Если вовремя не оплатить, чиновники могут насчитать штрафы и взыскать даже больше, чем полагается.

О том, кто и сколько должен внести, как накажут должников и куда пойдут собранные средства – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто, сколько и когда должен заплатить: главное о налоге

Куда идут собранные средства? Налог платится в местный бюджет, а местная власть решает, сколько платить. Закон устанавливает максимальные ставки и минимальную площадь. Например, запрещено взимать налог за квартиру меньше 60 кв.м и за дом до 120 кв.м (если есть и дом, и квартира, то за общую площадь до 180 кв.м). Но при этом городской совет может принять решение брать налоги только с тех, чье жилье, например, больше 130 кв.м.

Правда, учитывая, что для местной власти этот налог – существенный источник пополнения казны, львиная доля населенных пунктов оставили "нормы" в 60 и 120 кв.м соответственно.

Сколько нужно заплатить? Размер налога – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы. Платить в 2020-м нужно за 2019-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4173 грн, значит, платить нужно до 62,5 грн за квадрат.

Предположим, вам лично принадлежит квартира площадью 100 квадратных метров. При этом вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется "лишние" 40 квадратов – 2,5 тыс. грн.

OBOZREVATEL Налог на недвижимость в Украине

Если квартира сдается в аренде, заплатить придется больше. Если квартира или дом сдаются, налоговой льготы не будет,платить придется за каждый квадрат недвижимости, рассказывает OBOZREVATEL риелтор Максим Бабуряк.

"Чаще всего квартиры сдаются без уведомления налоговых органов. Особенно в сегменте бюджетного жилья. Налоговый кодекс так прописан, что льготы на жилье, с которого получаете прибыль, не предоставляются. Например, если у вас квартира 40 квадратных метров и доля в другой квартире на 20 квадратов, то платить налог не нужно. Но если первые 40 квадратов вы сдаете, то придется заплатить за все 40 квадратов", – рассказывает Бабуряк.

Кроме того, еще 19% по закону нужно платить с каждого ежемесячного платежа за аренду. К примеру, если вы сдаете жилье и зарабатываете на этом 10 тыс. грн в месяц, 1,9 тыс. придется отдать в бюджет в счет налогов.

Правда, сейчас если самостоятельно не обратиться в налоговую службу по месту регистрации и не подать декларацию с указанием размера дополнительно полученной прибыли, налог платить не придется.

Когда нужно заплатить

С момента, как пришла квитанция, у украинцев есть ровно 60 дней на оплату. Последнее "письмо" прислали до 1 июля – после этого квитанции-уведомления больше не рассылают. Но если вас не просят заплатить налог, но вы владеете большой квартирой или домом, возможно, стоит самостоятельно обратиться в местное отделение налоговой службы и проверить, не потерялась ваша квитанция.

К слову, ежегодно около миллиона украинцев получают квитанции. Причем, как отмечает юрист Александр Плахотник, судя по данным сборов, платят украинцы исправно. Если же опоздать на 30 дней, то помимо самого налога придется отдать и 10% штрафа, при задержке больше, чем на месяц, штраф составит уже 20%.

"Есть способ не платить за большую квартиру, которой многие украинские семьи пользуются", – рассказывает Плахотник. Если квартира находится в совместной собственности членов семьи, платить налог нужно. А если она уже разделена поквадратно между каждым членом, то, возможно, вносить лепту в бюджет и не придется.

К примеру, если супругам принадлежит жилье площадью 80 квадратов, они должны заплатить за "лишние" 20 кв. м. Если же квартира в равной доли (по 40 кв.м) разделена между каждым членом семьи, то платить налог вообще не придется.