Украинцы должны заплатить налоги с доходов за 2020-й: названа дата

Украинцы должны заплатить налоги за дополнительные доходы. Декларацию о доходах нужно заполнить самостоятельно и подать в налоговую по месту регистрации до 1 мая 2021 года.

Об этом OBOZREVATEL рассказал налоговый эксперт Геннадий Грушко. За независимую профессиональную деятельность нужно заплатить налог в размере 18%, столько же нужно отдать за заработок от аренды, прибыль от ценных бумаг, с подарков.

"Культуры уплаты налогов в Украине практически нет. Рынок аренды практически полностью находится в тени. С одной стороны нет контроля, нет возможности отследить, кто и как платит налоги, декларирует ли расходы. С другой, почему-то в Украине считается не стыдно не заплатить налог. Хотя в развитых гражданских обществах это всегда порицается", – рассказывает Глушко.

За уклонение от уплаты налогов грозит как минимум административная ответственность и штрафы, однако проконтролировать, кто и откуда получает средства, сложно. Налоговый эксперт рассказывает: культура уплаты налогов в Украине пока еще только формируется. Украинцы не доверяют государству и привыкли скрывать все, что можно скрыть, уверен Грушко.

"Нужно ли декларировать свои доходы? Конечно, нужно. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а незнание этих законов от ответственности не освобождает. Я всегда говорю своим клиентам одну и ту же фразу: заплати налоги и спи спокойно", – отмечает Грушко.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).